PSG : les lourdes accusations de Joan Laporta sur Dro Fernandez

Le candidat Joan Laporta ne s’arrête plus. Depuis plusieurs jours, le président du FC Barcelone, candidat à sa réélection, multiplie les sorties médiatiques de l’autre côté des Pyrénées. Ce vendredi, il s’est exprimé au micro de Jijantes. L’occasion de passer en revue divers sujets. Il a notamment été question des travaux pour installer un toit sur le Camp Nou en 2027 ou encore de la fameuse affaire Negreira, dans laquelle son nom est ressorti. «Nous espérons que le juge acquittera le Barça et que ceux qui ont calomnié le Barça feront face à leurs responsabilités.»

Ensuite, le dirigeant espagnol a été interrogé sur l’effectif actuel et sur le mercato qui pointera le bout de son nez dans quelques semaines. Il a tout d’abord fait un point sur le dossier Marcus Rashford. Un élément prêté par Manchester United. «Il a un niveau de passes décisives et de buts dont nous sommes très satisfaits. On pourrait prolonger davantage le prêt, cela dépend de ce que veut Deco. Je pense qu’on peut trouver une autre formule, on verra selon les possibilités mais tout le monde est content de lui, il s’est très bien intégré, on l’aime beaucoup. Nous verrons.» Toujours dans le secteur offensif, il a botté en touche concernant la piste Dusan Vlahovic.

Laporta ne digère pas pour Dro au PSG

Concernant celle menant à Erling Haaland, que son adversaire Víctor Font a promis de recruter si jamais il était élu président, Joan Laporta a été très bref. « Font avec Haaland, c’était ridicule. On ne peut pas être ridicule à ce point, quelques heures après, son agent a démenti. Au lieu de se taire, il continue à proférer des mensonges, et c’est ça tromper les supporters.» En effet, l’agent du buteur, Rafaela Pimienta, a démenti toutes discussions avec Font concernant son client. Enfin, le boss du Barça a eu la langue bien pendue quand il a fallu s’expliquer sur le départ de Dro Fernandez au Paris Saint-Germain durant le dernier mercato. Considéré comme un grand espoir, il a finalement dit oui aux Parisiens, lui qui a été acheté 8 M€.

«Le départ de Dro, c’est une trahison de la part de son agent (Ivan de la Peña, qui est aussi l’agent de Luis Enrique, ndlr). C’était une honte et un coup de poignard dans le dos. Avec Jorge Mendes, nous avons gardé Lamine Yamal et cela ne nous est pas arrivé avec "Lo Pelat" (De la Peña), à cause de lui Dro est parti au PSG. Si Jorge Mendes avait eu Dro, cela ne se serait pas produit. "Lo Pelat" était un personnage à part, de par son passé au Barça, mais il nous a montré son hypocrisie. Nous avons fait une exception et il a commis un acte odieux. Il nous a menti effrontément. Heureusement, nous entretenons de bonnes relations avec le PSG et son président, que je remercie. La clause libératoire (de Dro) n’a pas été activée. J’avais de la peine pour Hansi (Flick). Il a été contrarié car il lui a donné des opportunités en équipe première, au détriment de joueurs qui le méritaient davantage.» Le dirigeant ne digère toujours pas le départ du talent de 18 ans à Paris, qui entache le bilan du candidat Laporta.