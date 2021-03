Tottenham : José Mourinho désabusé par ses joueurs

La suite après cette publicité

Déjà fortement critiqué depuis plusieurs semaines, le Tottenham de José Mourinho s’est fait humilier hier lors du huitième de finale retour de Ligue Europa par le Dinamo Zagreb. Battus 2 buts à 0 (doublé de Harry Kane) à l’aller), les Croates ont créé l’exploit d’éliminer les Anglais grâce à un triplé inscrit par Mislav Orsic qui a mis les deux équipes à égalité durant le temps réglementaire, avant de crucifier les Spurs en prolongations (3-0). Et quand ce genre de scénario se produit avec une équipe entraînée par José Mourinho, la réaction du Special One est toujours très attendue. Et sans surprise, ses joueurs en ont pris pour leur grade, même si le Lusitanien semblait plus désabusé qu’autre chose.

« Ils (les joueurs du Dinamo) ont laissé de la sueur, de l'énergie, du sang sur le terrain. À la fin, ils ont même laissé des larmes de bonheur. Je dois les féliciter. De l'autre côté, il y a mon équipe, je le répète, mon équipe, qui n'avait pas l'air de jouer un match important. Si pour l'un d'entre eux, ce n'est pas important, pour moi, c'est le cas. Je suis déçu de la différence d'attitude d'une équipe par rapport à une autre. Je suis désolé que mon équipe soit l'équipe qui n'a pas apporté au jeu non seulement les bases du football, mais les bases de la vie, c'est-à-dire le respect de notre travail. Je ne peux que m'excuser auprès des supporters de Tottenham. J'espère qu'ils ressentent la même chose que je ressens. Aujourd'hui, c'est vivre ou mourir. Et en ce moment, nous mourons. Par respect que j'ai pour ma carrière et mon travail, chaque match est important. Pour chaque fan de Tottenham, chaque match compte. Une autre attitude est nécessaire. Ce que je ressens est bien plus que de la tristesse. Le football ne concerne pas seulement les joueurs qui pensent avoir plus de qualité que les autres. La base du football est l'attitude. Ils nous ont battus sur ce point », a-t-il lâché au micro de BT Sport, avant de se rendre en conférence de presse.

Mourinho s'excuse auprès des supporters des Spurs

« Je crois que n’avons pas été pris par surprise. Avant le match, j’ai dit aux joueurs de jouer pour gagner. J’ai dit aux joueurs de refuser le sentiment que si nous faisions match nul, ou si nous perdions 1-0 ou 2-1, ce n’est pas grave. J’ai dit aux joueurs de ne pas aller dans cette direction, de jouer le match pour être dominateurs, de jouer le match pour le gagner. À la mi-temps, même avec le résultat (0-0), j'ai dit aux joueurs de ne pas s’y fier. Je leur ai dit que s’ils marquent un but à la 75e, 80e ou à la 85e, que le jeu est ouvert et alors ils y croiront. Les joueurs n’ont donc pas été pris par surprise. Ce n’était pas une surprise », a-t-il confié, avant de conclure.

« L’attitude du Dinamo, je crois, a été humble. Ils ont eu de la motivation, de la fierté. Ils ont voulu prouver qu’ils ont du talent, prouver au monde du football qu’ils ont des qualités. Ils ont joué avec beaucoup de passion que je peux aussi appeler professionnalisme, car pour moi, le professionnalisme commence dans l’attitude ». Et visiblement, les Spurs ne se sont pas comportés comme de vrais professionnels hier soir. Ce matin, il ne leur reste plus qu’à tout donner dans la course à l’Europe (8es du classement) et tenter de remporter la finale de la Carabao Cup contre Manchester City.