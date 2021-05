Euro 2020 : ce qu'il faut savoir de la Suisse

La suite après cette publicité

Le parcours de qualification et le groupe

Tombée dans le groupe D des éliminatoires avec le Danemark, l'Irlande, la Géorgie et Gibraltar, la Suisse avait démarré doucement avec une victoire et deux nuls lors des trois premiers matches, dont le spectaculaire 3-3 face aux Danois. Mais derrière, la Nati a déroulé en écrasant Gibraltar (4-0), avant de dominer l'Irlande (2-0) et la Géorgie (1-0) avant de finir en beauté une nouvelle fois face à Gibraltar (6-1). C'est d'ailleurs lors de la dernière journée que l'équipe de Vladimir Petkovic a validé son billet pour l'Euro, en novembre 2019, terminant en tête devant le Danemark d'un petit point. Contre l'Italie, le Pays de Galles et la Turquie dans la poule A de l'Euro, la Suisse aura en tout cas fort à faire pour rallier la phase finale.

Le onze type

Les qualités et faiblesses

Avec un gardien de classe mondiale nommé Yann Sommer, la Suisse dispose d'un atout de taille dans les cages. Le gardien du Borussia Mönchengladbach a l'habitude de sortir des parades de grande classe et l'a déjà prouvé à plusieurs reprises que ce soit en club ou en sélection. Les élements offensifs sont aussi intéressants du côté de la Nati, avec un Haris Seferovic jamais loin du but adverse, ou encore des Breel Embolo ou Xherdan Shaqiri pour apporter un peu de folie. L'entrejeu, emmené par Granit Xhaqa, est aussi bien fourni et plutôt séduisant dans le 3-4-1-2 mis en place par Vladimir Petkovic.

C'est sur le plan défensif que nos amis suisses semblent avoir un peu plus de difficultés. Même si le ballon circule bien avec ce schéma tactique, la formation suisse est un peu trop exposée derrière et les trois défenseurs centraux ont souvent du travail et peuvent parfois être débordées. Exemple récent lors du match contre le Danemark en mars 2019 puisque la Suisse menait 3-0 avant de prendre 3 buts en fin de match (84e, 88e, 90e+3). Une force mentale qui peut donc parfois jouer des tours...

Le sélectionneur : Vladimir Petkovic

Arrivé sur le banc de la Nati en 2014, Vladimir Petkovic n'a pas une armoire à trophées bien remplie, lui qui n'a remporté que la Coupe d'Italie en 2013 avec la Lazio comme trophée majeur dans sa carrière d'entraîneur. Mais à 57 ans, le Suisse a de l'expérience et connaît très bien son équipe depuis le temps en l'ayant dirigé à 71 reprises. Adepte du 3-4-1-2, l'ancien coach des Biancocelesti attend cependant toujours une compétition référence. Malgré tout, le principal concerné est déjà rentré dans l'histoire de la sélection en étant le premier sélectionneur à qualifier son équipe trois fois de suite pour les compétitions majeures (Euro, Mondial).

Le joueur à suivre : Xherdan Shaqiri

Yann Sommer, Fabian Schär, Granit Xhaqa ou encore Haris Seferovic. Beaucoup de joueurs représentent à merveille cette sélection suisse mais Xherdan Shaqiri sort toujours du lot. Avec la Nati depuis 2010, l'ailier de Liverpool a pris part aux dernières compétitions majeures et tout le monde se souvient de son triplé contre le Honduras lors de la Coupe du Monde 2014. Toujours performant avec le maillot de son pays, le joueur de 1,69m a eu beaucoup plus de mal cette saison avec les Reds, lui qui a trop côtoyé le banc de touche. Mais avec ses compatriotes, l'ancien élément de Stoke City espère bien performer pour emmener son équipe le plus loin possible après la désillusion du Mondial 2018.

La liste des 29 (3 joueurs quitteront l'équipe avant l'Euro) :

Gardiens (4) : Gregor Kobel (Stuttgart), Yvon Mvogo (PSV Eindhoven), Jonas Omlin (Montpellier), Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach)

Défenseurs (10) : Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Loris Benito (Bordeaux), Eray Comert (FC Bâle), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Jordan Lotomba (OGC Nice), Kevin Mbabu (Wolfbsurg), Becir Omeragic (FC Zürich), Ricardo Rodriguez (Torino FC), Fabian Schär (Newcastle), Silvan Widmer (FC Bâle)

Milieux (7) : Christian Fassnacht (Young Boys de Berne), Edmilson Fernandes (Mayence), Remo Freuler (Atalanta Bergame), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach), Djibril Sow (Eintracht Francfort), Steven Zuber (Eintracht Francfort)

Attaquants (8) : Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach), Dan Ndoye (OGC Nice), Xherdan Shaqiri (Liverpool), Haris Seferovic (SL Benfica), Andi Zeqiri (Brighton), Admir Mehmedi (Wolfsburg), Ruben Vargas (Augsburg), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb)