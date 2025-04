AS Monaco : Breel Embolo dévoile ses sources d’inspiration

Breel Embolo ne traverse pas la période la plus facile de sa carrière. Victime d’une rupture du ligament croisé la saison passée, l’avant-centre de l’AS Monaco avait dû attendre la 30e journée de Ligue 1 pour disputer ses premières minutes. Depuis le début de l’exercice en cours, le Suisse est parvenu à retrouver du rythme, mais a vu Mika Biereth arriver cet hiver et proposer des performances absolument étincelantes à son poste. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le joueur de 28 ans s’est longuement confié, notamment sur ses modèles.

S’il a révélé avoir commencé au poste de numéro 6 étant plus jeune, Embolo a également expliqué qui étaient ses sources d’inspirations. Et l’ancien attaquant du Borussia Mönchengladbach en a cité plusieurs : « Samuel Eto’o, c’est une idole au Cameroun, c’était naturel. Il y’a eu aussi Lukaku à un moment. Mais c’est vrai qu’à 15, 16, 17 ans, c’était vraiment Alexandre Song et Yaya Touré que j’admirais, des dieux. Yaya, avec son profil offensif, ses buts et ses passes décisives, c’était le joueur parfait. Ce qui se dégageait de lui, sa façon d’être sur le terrain, l’orientation, la puissance, m’inspirait. » L’international suisse (75 sélections, 16 buts), semble en tout cas sur la bonne voie pour retrouver son meilleur niveau.