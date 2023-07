Mercato : Chelsea va recevoir 250 M€ !

La suite après cette publicité

Depuis 18 mois, c’est un peu la folie à Chelsea. Racheté par le consortium américain BlueCo de Todd Boehly, le club a enchaîné deux mercatos complétements fous. Plus de 600 millions d’euros ont été dépensés pour environ une quinzaine de recrues. Ces dernières ont eu du mal à s’adapter, aussi parce que l’instabilité sportive régnait dans l’équipe. Thomas Tuchel, Graham Potter puis Frank Lampard ont tour à tour été sur le banc, avant de voir Mauricio Pochettino prendre la suite cet été.

Cette fois, 90 M€ ont déjà été injectés sur le marché avec les venues de Christopher Nkunku (60 M€) et de Nicolas Jackson (30 M€), ce dernier étant officiel depuis hier soir. Il est souvent question d’argent chez les Blues. On parle pourtant beaucoup moins des ventes de la direction. En quelques jours, et avant la fin de la saison 2022/2023 (effective depuis cette nuit), plus de 150 M€ sont venus remplir les caisses du club. Il y avait urgence pour entrer dans les clous du fair-play financier.

250 M€ récupérés en quelques jours

Grâce aux ventes combinées de Kalidou Koulibaly (23 M€), Édouard Mendy (18 M€), Ruben Loftus-Cheek (16 M€), Mateo Kovacic (30 M€) et Kai Havertz (70 M€), en plus des fins de contrat de joueurs comme Tiémoué Bakayoko et N’Golo Kanté, les comptes ont pu être redressés à temps, juste au moment de boucler l’exercice comptable. Avec un peu plus de chance, Hakim Ziyech aurait également pu rejoindre cette liste si son genou n’avait pas grincé lors de la visite médicale. 15 M€ supplémentaires auraient pu tomber dans les caisses.

Mais c’est loin d’être fini. Il n’est pas dit que le Marocain ne fera pas tout de même l’objet d’un transfert. En parallèle, Christian Pulisic est lui aussi sur le départ. D’après nos informations, l’Américain tient même un accord avec l’AC Milan. Mason Mount devrait lui rejoindre Manchester United dans les prochains jours puisqu’un terrain d’entente pour un transfert de 70 M€ a été trouvé, tandis que César Azpilicueta discute avec l’Atlético de Madrid. Chelsea attend au moins 100 M€ en plus dans les prochains jours.