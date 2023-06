Al Nassr, Chelsea : terrible coup dur pour Hakim Ziyech

La suite après cette publicité

Le sort s’acharne sur Hakim Ziyech ! Après avoir raté de peu une arrivée au Paris Saint-Germain l’hiver dernier l’international marocain de Chelsea pensait pouvoir rebondir en Arabie saoudite, du côté d’Al Nassr. Nous vous révélions d’ailleurs que tout était bouclé entre les deux clubs.

Les Blues devaient toucher une indemnité de 15 M€ et un salaire annuel compris entre 12 et 13 M€ par an attendait le joueur. Mais selon nos informations, l’affaire risque de capoter. Al Nassr a en effet découvert des problèmes au genou au joueur et hésite désormais fortement à le recruter.

À lire

Chelsea : accord total pour le transfert d’Hakim Ziyech à Al Nassr