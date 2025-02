Addiction, dépression, solitude : le récit poignant de Sandro Tonali

Après une saison quasi blanche, Sandro Tonali a pu reprendre le dessus après une période extrêmement compliquée d’un point de vue personnel et professionnel. Cette saison, avec Newcastle, le natif de Brescia a disputé 31 matchs dont 21 titularisations toutes compétitions confondues. Une régularité qui fait plaisir pour un joueur qui a traversé un moment très sombre. Pour rappel, en octobre 2023, Sandro Tonali est suspendu dix mois par la Fédération italienne de football pour avoir effectué des paris illicites sur des matchs de football, dont certains de l’AC Milan, son club au moment des faits. Dans un entretien exclusif publié chez nos confrères italiens de La Repubblica, Sandro Tonali est revenu sur tous ses troubles qui lui ont handicapé la saison dernière. À cœur ouvert, le milieu italien se livre et continue de se repentir auprès de la jeunesse, mais aussi des joueurs de football professionnels qui souffriraient des mêmes maux que lui :

«Mes coéquipiers et l’entraîneur m’ont toujours gardé à l’intérieur, tout comme le staff et la direction. Les fans de Newcastle et les supporters adverses ne m’ont jamais jugé. Ici, ils respectent les problèmes de chacun, ils ne poussent pas trop les choses et ils essaient de t’aider. Comment se sont déroulés les premiers mois de suspension ? Le premier mois, j’ai voyagé entre l’Italie et l’Angleterre. Je n’ai jamais touché à la dépression, car j’ai tout de suite travaillé sur moi-même. Trois entretiens en ligne par semaine et un en personne chaque mois. Je n’en ai raté aucun. Nous parlions toujours de la veille, avec trois travaux spécifiques : un sur moi, un autre sur le jeu et le dernier était le compendium». Après avoir purgé une interdiction d’un an pour avoir parié et avoir retrouvé son rôle central à Newcastle et en équipe nationale, l’ancien joueur de l’AC Milan est avant tout un garçon qui a trouvé la paix avec lui-même après avoir affronté un chemin difficile pour gagner la bataille contre l’addiction au jeu.

Les détails forts de ses problèmes

Rapidement, le sujet des paris sportifs a été abordé. Sandro Tonali veut désormais faire de la prévention pour ses confrères et consœurs du monde du football, mais de manière générale, à toutes les personnes touchées par cette dépendance : «je ne me souviens pas du premier pari. C’est devenu une habitude à 17-18 ans. Et la normalité quand cela a commencé à prendre autant de mon temps. Le fait que ce soit en ligne m’a aveuglé sur tout, je me suis enfermé dans ma coquille. Est-ce que j’ai déjà réalisé que cela devenait une addiction ? En fait, je ne pense pas l’avoir jamais eu. Lorsqu’une personne se retrouve dans une situation comme celle-ci, il est difficile de lui demander si elle est malade. Il te dira toujours non. Même si on a l’impression que ce n’est pas le cas. Il n’arrive pas à croire qu’il a ce problème, alors il a tendance à le cacher. Un joueur compulsif n’en parle pas, mais s’il se libère, il peut s’engager. Parler est la chose la plus difficile. Tu ne pourras jamais te faire passer pour un perdant, mais la seule véritable aide est de s’ouvrir».

Par la suite, l’international italien a largement expliqué le processus de sa rééducation : «pendant les mois loin du terrain, j’ai passé beaucoup de temps avec le psychologue. Son travail était de me faire comprendre comment j’étais tombé là-dedans. On le comprend généralement quand on perd quelque chose : sa famille, son emploi, son salaire. Dans mon cas, mes disponibilités financières ne m’ont pas permis de prendre conscience de la gravité de la situation. Ce fut un travail de récupération difficile. Je ne pouvais pas prendre de médicaments spécifiques, car avec 95% d’entre eux, j’aurais été testé positif au dopage, donc c’était tout un cheminement mental : cela a duré des mois, avec un psychologue et un psychiatre. Les deux premiers mois, j’étais détaché de tout le monde, puis en revenant à la vie, en m’entraînant tous les jours sans avoir le match, j’ai compris que je payais pour ce que j’avais fait. La plus grande aide m’a été apportée par le professeur Gabriele Sani, chef du département de psychiatrie de l’hôpital Gemelli de Rome, ma famille, Giulia, Andrea Romeo et sa famille qui sont ici à côté de moi, mes agents Marianna Mecacci et Giuseppe Riso. Cette situation a renforcé la relation».

Dans cet entretien, Sandro Tonali explique aussi avoir vécu déconnecter sans téléphone portable pendant 6 mois et son utilisation aujourd’hui est minimale. Il a rencontré de nombreuses personnes en Angleterre qui l’ont permis d’ouvrir les yeux sur les dangers du jeu en ligne : «la rencontre la plus excitante ? À Newcastle, dans une usine qui fabrique des couvercles pour les conduites de gaz océaniques. J’y suis allé parce que le jeu est très populaire en Angleterre. Il y a ceux qui m’ont dit, plusieurs mois après la suspension "J’ai arrêté de parier grâce à de ce qui t’est arrivé". Ils étaient des joueurs compulsifs depuis des années. Un Italien m’a raconté qu’un employé gagne 2 000 £ par mois, mais qu’il doit parfois faire des heures supplémentaires pour subvenir aux besoins de sa famille : il jette trop d’argent par les fenêtres au jeu. Ce n’est pas une exagération de parler d’une première et d’une seconde vie. Mon style de vie était négatif. J’étais fermée à tout le monde et cela m’a fait changer de comportement : même avec les gens qui m’aimaient et que j’aimais. J’étais comme ça aussi bien au camp d’entraînement qu’à la maison, avec mes amis et ma famille. Aujourd’hui, heureusement, je suis différent». Alors qu’il est pleinement de retour, Sandro Tonali pourrait bien être un acteur actif du prochain mercato d’été. Plusieurs clubs l’ont déjà contacté.