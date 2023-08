PSG : Manuel Ugarte évoque le poids de son transfert

La suite après cette publicité

Dans la perspective de renouveler un groupe désormais dirigé par Luis Enrique, le Paris Saint-Germain a misé sur Manuel Ugarte, jeune transfuge du Sporting Lisbonne. Alors qu’il devrait effectuer ses premiers pas en Ligue 1 face au FC Lorient ce samedi, l’Uruguayen s’est prêté en attendant au jeu de l’interview avec L’Equipe. Dans les colonnes du quotidien sportif, le joueur de 22 ans a évoqué le poids de son transfert à Paris. Pour rappel, le champion de France en titre a déboursé pas moins de 60 M€, soit le montant de la clause libératoire fixée par les Leones, pour s’attacher ses qualités de récupérateur.

« C’est vrai que c’est un truc de fou, je suis reconnaissant au club d’avoir fait un tel effort. Je sais que j’ai une responsabilité, mais je ne veux pas me mettre la pression car ça peut se retourner contre moi. Je viens avec une énorme envie de jouer, apprendre et travailler. Je vais essayer de le rendre sur le terrain. Et j’espère qu’on dire que ces 60 M€ en valaient la peine », a exprimé la nouvelle sentinelle parisienne.