Lazio : le cas Mattéo Guendouzi affole déjà l’Italie

Les montagnes russes. Cet été, Mattéo Guendouzi est passé par tous les états. Poussé vers la sortie, le milieu français souhaitait rester à l’Olympique de Marseille. Un club dont il est tombé amoureux et pour lequel il a tenté tant bien que mal de mouiller le maillot. Mais l’arrivée d’Igor Tudor n’a pas aidé le Français, qui a vu son temps de jeu réduire. Courtisé l’hiver dernier, notamment par Aston Villa, il avait décidé de rester. Six mois plus tard, il s’en est allé juste après avoir vécu une soirée cauchemardesque lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions face au Panathinaïkos le 15 août.

Une fin difficile à l’OM

Entré en jeu à la 68e alors que l’OM menait 2 à 0, l’ancien d’Arsenal, qui aurait pu bénéficier d’un pénalty sur une action, a été coupable d’une main dans sa propre surface. Ce qui a permis aux Grecs d’égaliser et d’accrocher la prolongation. Puis, lors de la séance des tirs au but, il a raté sa frappe face à Brignoli. Une soirée noire pour Guendouzi, qui a ensuite vécu son dernier match à l’Orange Vélodrome face à Brest le 26 août. Ensuite, l’OM et la Lazio se sont entendus pour son prêt avec option d’achat. Un nouveau départ pour l’international tricolore qui a évolué en Ligue 1, en Premier League et en Bundesliga.

Et c’est donc en Serie A qu’il a souhaité poursuivre sa carrière. Un choix évident pour le joueur qui a confié : «le coach a été déterminant pour mon choix. Je vais beaucoup grandir.» Désiré par Maurizio Sarri, le milieu a effectivement tout pour s’épanouir, lui qui s’est aussi mis rapidement tout le monde dans sa poche. Entré en jeu 26 minutes face à Naples, Guendouzi a apporté sa fougue, son agressivité et ses qualités techniques. Même s’il faut rester mesuré puisqu’il n’a disputé que quelques minutes, La presse italienne, elle, s’emballe déjà. C’est le cas d’Il Messaggero

La presse italienne est unanime

«La Lazio est déjà sous le charme de Mattéo Guendouzi. L’ancien milieu de l’OM a effectué une entrée convaincante et décisive face au Napoli (1-2). Il a une personnalité de leader, la foulée d’un diamant très pur. Il occupe le temps et l’espace, donne de l’oxygène et de l’équilibre. Une recrue parfaite. Maurizio Sarri avait raison de vouloir Guendouzi à tout prix. C’était la pièce manquante du milieu (…) Comment s’en passer contre la Juventus ? Depuis l’arrivée de Lucas Leiva, aucune recrue n’avait eu cet impact immédiat» Des commentaires élogieux que le Français appréciera.

Mais ce ne sont pas les seuls. Le Corriere dello Sport explique qu’il a conquis tout le monde avec sa personnalité et son charisme. Le média italien a ajouté dans son édition du jour : «Guendouzi est entré et a apprivoisé l’arène de Maradona. Il a fait ses débuts du mieux qu’il pouvait (…) Les milieux de terrain et les défenseurs de Naples étaient ses otages, il les visait et les attaquait. Il est passé pour un gâchis en Angleterre, les nerfs bouillonnent chez les autres quand ils le croisent. La tentation d’aligner Guendouzi à Turin sera forte.»

Maurizio Sarri l’adore

La Repubblica, dont les écrits sont relayés par Eurosport, est également tombée amoureuse de l’ancien de l’OM. «C’est la Guendouzi mania à la Lazio. Il a suffi d’environ 30 minutes pour que les tifosi fassent exploser la "Guendouzite". L’impact du joueur face à Naples a dépassé toutes les attentes. Esprit guerrier et bagarreur : son profil a tout pour faire tomber amoureux n’importe quel tifoso.» Et il n’y a pas que la presse qui est folle de lui. Maurizio Sarri, l’homme qui a poussé pour le recruter, est séduit.

«C’est un joueur d’une grande intensité. Il a de bonnes qualités défensives, ce qui peut être utile. C’est un joueur de grande personnalité. Il ne s’est entraîné que deux fois et c’était comme s’il était déjà dans le groupe depuis longtemps. Il a une forte personnalité. Faire venir constamment de nouveaux joueurs est compliqué, notre jeu est très collectif. L’intégration de Mattéo Guendouzi a été accélérée.» Après des semaines difficiles à l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi semble retrouver le sourire à Rome, lui qui a toujours les Bleus en tête. En attendant, il vit à fond son nouveau rêve bleu ciel.