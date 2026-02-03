Le PSG lève l’option d’achat de Khalil Ayari

Comme nous vous le révélions lundi en fin d’après-midi, le PSG a bien levé l’option d’achat de Khalil Ayari. La jeune pépite tunisienne, qui a fêté ses 21 ans hier, était prêté avec option par le Stade Tunisien, depuis l’été dernier du côté du club de la Capitale.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la levée de l’option d’achat de Khalil Ayari, joueur de l’équipe Espoirs. Actuellement prêté au Club par le Stade Tunisien, le jeune attaquant de 21 ans sera définitivement transféré chez les Rouge & Bleu à compter du 1er juillet 2026 », ont offiacilisé les champions de France et d’Europe en titre.