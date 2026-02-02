Le PSG va lever la clause de Khalil Ayari

Jeune pépite tunisienne, Khalil Ayari évolue depuis l’été dernier du côté du Paris Saint-Germain. Prêté avec option d’achat par le Stade Tunisien, l’attaquant de 21 ans va poursuivre son expérience dans la capitale française.

En effet, selon nos dernières informations, le club parisien travaille actuellement pour lever la clause du natif de Tunis et ainsi s’offrir ses services de manière définitive. Gaucher d’1,74m, réputé pour ses qualités techniques, l’ailier droit s’inscrit ainsi dans la nouvelle stratégie du PSG, à savoir s’appuyer sur des jeunes talentueux et préparer, au mieux, l’avenir.