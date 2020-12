Brighton réagit aux rumeurs concernant Yves Bissouma

Ces dernières semaines, Yves Bissouma ne manque pas d’être associé à bon nombre d’écuries prestigieuses en vue de la saison prochaine. Certains cadors de Premier League ainsi que le Real Madrid seraient complètement sous le charme de l’ancien milieu de terrain du LOSC, à tel point qu’il serait pour certains d’entre eux une priorité à ce poste. De nombreuses spéculations qui, selon les dires de Graham Potter, ne sont pas vérifiées. L’entraîneur des Seagulls a, au cours d’un entretien accordé à Sky Sports ce jeudi, rejeté les suggestions selon lesquelles le départ de son milieu international malien serait imminent.

«Il n'y a eu aucune approche. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas parce que c'est dans le journal que ça veut dire que c'est nécessairement vrai. Je me concentre sur Yves. C'est mon objectif avec lui, essayer de l'aider à atteindre son plein potentiel. Il a encore du travail à faire, c'est donc ce sur quoi nous nous concentrons», a ainsi confié le manager de Brighton. Reste plus qu’à savoir si l’actuel 17e de Premier League réussira ou non à conserver l’un de ses meilleurs éléments lors des prochains marchés de transferts.