Barcelone-Getafe : les compositions officielles

A l’occasion de la 18e journée de Liga, le FC Barcelone accueille Getafe (un match à suivre en direct sur FM, coup d’envoi 18h30). Leaders avec 41 points en 16 matches joués, et trois points d’avance sur le Real Madrid et la Real Sociedad, les Catalans sont en forme puisqu’ils restent sur huit victoires, un nul et une défaite sur les dix dernières rencontres de championnat. De son côté, Getafe joue sa survie en Liga avec 17 points au compteur, autant que Valladolid premier relégable.

Pour ce match, Xavi est privé de Lewandowski et Torres (suspendus) mais aligne tout de même deux Français au coup d’envoi : Koundé et Dembélé. Christensen est préféré à Araujo en défense centrale alors que Baldé et Sergi Roberto seront les latéraux. Fati remplace Lewandowski devant alors que Gavi, Pedri et Busquets animeront l’entre-jeu. Côté Getafe, Arambarri et Munir sont blessés. Quique Flores reste fidèle à son 5-3-2 avec son duo d’attaque Mayoral-Unal et ne fait qu’un changement après la défaite face à l’Espanyol avec l’entrée dans le onze d’Iglesias à la place de Portu.

Les compositions officielles :

FC Barcelone : Ter Stegen – Roberto, Koundé, Christensen, Baldé – Gavi, Busquets, Pedri – Raphinha, Fati, Dembélé.

Getafe : Soria - Damián, Alderete, Djené, Duarte, Iglesias - Aleñá, Algobia, Milla - Mayoral, Ünal.