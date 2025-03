Toutes les offres CANAL+ pour voir le choc Paris SG - Liverpool !

Nous y sommes ! La tension qui monte, les mains moites à l’approche du coup d’envoi, oui, vous êtes bien à quelques heures d’assister à des matches légendaires de l’UEFA Champions League, avec les huitièmes de finale en exclusivité avec CANAL+. Avec en gros morceau, évidemment, le match que tout le monde attend, entre le Paris SG et Liverpool, les deux équipes les plus en forme en Europe. Le club de la capitale roule sur tous ses adversaires depuis le début d’année 2025, et voit cette fois un sacré morceau s’avance devant lui. Car Liverpool domine outrageusement la Premier League et a fini premier de la phase de la ligue en Ligue des Champions. C’est donc un duel de titans qui s’annonce au Parc des Princes. Mais ce n’est pas tout, puisque le même soir, vous pourrez jeter un œil à Benfica - FC Barcelone, un match qui avait fini sur un score fou de 5-4 en faveur du Barça lorsqu’ils se sont affrontés en phase de championnat, et au match Bayern Munich -Leverkusen, choc 100 % allemand entre les deux meilleures équipes de Bundesliga.

L’offre CANAL+ & PASS COUPES D’EUROPE* pour ne rien rater de l’UEFA Champions League

Pour toutes ces équipes, le but sera de se rapprocher le plus possible d’une qualification pour les quarts de finale avant le match retour prévu dans une semaine. C’est dire tout l’enjeu de ces rencontres entre ces cadors européens. Alors, pour ne surtout pas louper ce choc majuscule, une seule chose à faire : souscrire l’offre CANAL+ & PASS COUPES D’EUROPE*. Avec cette offre, vous avez accès à l’intégralité des coupes d’Europe masculines de l’UEFA (UEFA Champions League, UEFA Europa League et UEFA Conference League), et à 2 affiches par journée de la Premier League et du TOP14 sur les chaînes CANAL+. Dans cette offre, profitez notamment des chaînes CANAL+, CANAL+ SPORT, CANAL+ FOOT, CANAL+ SPORT 360, CANAL+ CINÉMA(S), CANAL+ GRAND ÉCRAN, CANAL+ BOX OFFICE. Retrouvez également l’intégralité des créations Apple Original avec Apple TV+. Cette offre est proposée au tarif de 29,99€/mois pendant 6 mois, puis 34,99€/mois par mois avec abonnement 24 mois, ou au tarif de 34,99€/mois avec abonnement mensuel.

L’offre CANAL+ SPORT* pour voir tout le football… et le reste

Avec cette offre, vous avez accès à tout le sport de CANAL+, beIN SPORTS, Eurosport… Impeccable pour suivre les Coupes d’Europe masculines de l’UEFA mais aussi 100% de la Premier League, 100% du TOP14 et 100% des Grands Prix™ de Formule1® et de MotoGP™ sur les chaînes CANAL+. Profitez aussi des contenus beIN SPORTS et Eurosport. Et bien sûr, vous pourrez en plus bénéficier du contenu CANAL+, du cinéma ultra-récent, des séries et l’intégralité des contenus Apple TV+ ! Tout cela au tarif de 34,99€/mois pendant 6 mois puis 45,99€/mois, avec abonnement 24 mois, ou pour 45,99€/mois avec un abonnement mensuel.

Et pour les 18-25 ans, vous pouvez profiter de l’offre RAT+ SPORT* au tarif de 19,99€ par mois, avec abonnement mensuel.

Pour vous régaler de cette soirée d’UEFA Champions League remplie de stars comme pour profiter de tous les contenus offerts par la diversité des offres CANAL+*, n’hésitez pas, c’est par ici !

*Offres valables en France métropolitaine jusqu’au 12 mars 2025 et soumises à conditions. Voir modalités sur boutique.canalplus.com

Programmation/offre de chaînes et/ou de service(s) susceptibles de modification(s)