Bayern Munich : Alphonso Davies va prolonger quatre ans !

C’est la fin d’un long, très long, feuilleton. Après des semaines de rumeurs et des informations l’envoyant en Premier League et au Real Madrid, Alphonso Davies a enfin pris sa décision. Le latéral gauche va prolonger son contrat avec le Bayern Munich alors qu’il arrivait en fin de contrat en juin prochain. Du haut de ses 24 ans, l’international canadien était à un tournant de sa carrière et la tendance était même à un départ il y a encore quelques semaines.

S’il avait notamment des touches en Premier League où on évoquait Manchester United notamment, c’est surtout le Real Madrid qui espérait l’attirer dès cet été. L’idée était ainsi de l’installer à gauche et de faire venir Trent Alexander-Arnold à droite pour restructurer la défense. Pendant plusieurs semaines, la presse espagnole expliquait même que le dossier était en très bonne voie et que le joueur souhaitait quitter la Bundesliga pour la Liga. Pas plus tard que ce jeudi, Marca faisait sa Une sur le Canadien et expliquait même que le Real Madrid était confiant puisque déjà d’accord sur les termes du contrat avec le joueur.

Un contrat de 4 ans

Mais ce vendredi soir, The Athletic révèle que la récente réunion entre les agents du joueur et Max Eberl a été décisive. En effet, Alphonso Davies a trouvé un accord pour une prolongation de 4 ans et un nouveau contrat jusqu’en 2029. Il ne reste que quelques détails à régler entre les différentes parties mais le Bayern Munich a bien réussi à convaincre son joueur de rester.

En revanche, le média britannique explique que le Real Madrid et les clubs anglais espèrent toujours un énième retournement de situation qui ne devrait pas arriver cette fois-ci. Avec la fin de ce dossier, la Casa Blanca va devoir se pencher sur d’autres dossiers à ce poste. De son côté, le Bayern Munich envoie un signal fort à la concurrence et montre qu’il est encore capable de lutter notamment financièrement avec les géants européens.