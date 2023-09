Liverpool renforce son entrejeu avec Ryan Gravenberch

Alors que le mercato estival va se clôturer dans quelques heures, Liverpool travaille dans les dernières minutes de cette fenêtre des transferts pour renforcer son milieu de terrain. En effet, l’entrejeu des Reds a grandement été touché par une vague de départs, puisque Fabinho et Jordan Henderson ont rejoint l’Arabie saoudite - respectivement à Al-Ittihad et Al-Ettifaq - tandis qu’Alex Oxlade-Chamberlain a quitté la Mersey à l’issue de son contrat (pour signer au Besiktas), tout comme James Milner (Brighton) et Naby Keita (Werder Brême).

Pour pallier cette vague du côté des sorties, la direction liverpuldienne a sorti les moyens pour s’attacher les services de l’international hongrois Dominik Szoboszlai (ex-Leipzig) et du champion du monde avec l’Albiceleste Alexis Mac Allister (Brighton). Et après les échecs sur les dossiers Caicedo et Lavia, partis tous deux à Chelsea, le cinquième de Premier League l’an passé - disputant ainsi la Ligue Europa cette saison - s’est finalement rabattu sur l’international japonais Wataru Endo. Et ils ne seront pas les seuls renforts au milieu…

Nouveau renfort pour les Reds

En effet, le LFC vient d’annoncer la signature du milieu de terrain international néerlandais Ryan Gravenberch (21 ans), en provenance du Bayern Munich. «Le Liverpool FC a finalisé la signature du milieu de terrain Ryan Gravenberch du Bayern Munich pour un contrat à long terme, sous réserve d’un permis de travail. L’international néerlandais Gravenberch devient la quatrième recrue de l’été pour les Reds après avoir passé un examen médical et finalisé l’accord au centre de formation AXA aujourd’hui», peut-on lire dans le communiqué sur le site officiel.

Arrivé du côté de la Bavière contre un chèque de 20 millions d’euros transmis à l’Ajax Amsterdam, l’international Oranje n’a pas vraiment réussi à s’imposer dans l’entrejeu munichois malgré 34 rencontres disputées toutes compétitions confondues depuis son arrivée, la dernière en date étant son entrée en jeu en début de saison à domicile face à Augsbourg (victoire 3-1). Un nouveau défi s’offre donc au natif d’Amsterdam, qui va donc découvrir la Premier League sous le maillot rouge d’Anfield Road.