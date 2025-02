PSG : Nasser Al-Khelaïfi n’ira pas à Lyon

L’Olympique Lyonnais va recevoir le Paris Saint-Germain, ce dimanche soir, en clôture de la 23e journée de Ligue 1, dans un choc qui s’annonce plus tendu que d’habitude. En plus de l’enjeu sportif, les relations devenues exécrables entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi crispent la préparation de ce match, comme pouvait-on le voir lors de la diffusion des extraits de la réunion électrique du 14 juillet 2024 par France 2. La rencontre entre les deux dirigeants promettait alors d’être électrique, ce soir, à Lyon.

Mais finalement, Nasser Al-Khelaïfi ne sera pas du voyage, comme cela était prévu. Retenu par la finale du tournoi de tennis de Doha, samedi, le Président du PSG est toujours à Doha pour le tournoi ATP de tennis. Pour l’heure, aucun vol n’a été programmé en direction de la France par le dirigeant qatari, selon RMC Sport. Il est donc peu probable qu’il soit présent au Groupama Stadium pour assister au choc entre l’OL et le PSG.