Inter Milan : le violent coup de gueule de Lautaro Martinez

Pourtant convaincant en Ligue des Champions mercredi soir contre Porto (1-0), l’Inter Milan a complètement plongé face à Bologne en championnat avec un revers et une bien piètre prestation, qui permet au Napoli d’être désormais à 18 unités de son dauphin. Mais Lautaro Martinez refuse les futiles excuses et autres prétextes : «Je suis clair, avec mes coéquipiers et devant le micro. S’il y a quelque chose à dire, je le dirai. L’idée est que maintenant nous n’allons nulle part comme ça. Nous devons changer immédiatement. En Ligue des champions nous avons joué un excellent match, puis nous faisons cette performance et ce n’est pas bon. Maintenant, nous devons baisser la tête et pédaler et tous ensemble pour élever le niveau, car ainsi nous n’allons nulle part», a alors déclaré l’attaquant argentin au micro de la Sky après la rencontre ce dimanche.

«Je m’excuse auprès de tous les fans et des gens qui sont toujours avec nous. Bologne est une grande équipe, a fait mieux que nous. Cela doit être un avertissement. Le terrain était mauvais pour les deux équipes, le temps était mauvais pour Bologne aussi. Je m’excuse auprès de tous les fans et des gens qui sont toujours derrière nous. J’essaie toujours de donner 100 %, alors le but peut parfois venir ou non», a alors conclu Martinez.

