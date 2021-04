PSG : Mauricio Pochettino va devoir faire de sacrés choix

La suite après cette publicité

Il ne reste plus que Juan Bernat, forfait de longue date, et qui ne rejouera a priori pas de la saison, mais l'infirmerie est vide à Paris. Pas une petite nouvelle tant le sujet blessures et indisponibilités a pollué le quotidien de Mauricio Pochettino et avant lui Thomas Tuchel. Chaque point presse depuis un an suivait le même schéma, avec le listing de plusieurs joueurs sur le flanc pour la rencontre suivante. Mais voilà qu'aujourd'hui, en plein sprint final en Ligue 1 et dans le dernier carré de la Ligue des Champions, Pochettino va disposer d'un groupe complet (hormis Bernat donc). Il y a bien eu la frayeur Kylian Mbappé à Metz, mais l'attaquant français devrait bien être apte à tenir sa place mercredi soir contre Manchester City.

L'entraîneur argentin peut donc se frotter les mains. Mais qui dit groupe au complet dit véritables choix à faire. Contre Metz, pour la première fois depuis trois mois, il pouvait aligner ensemble Neymar, Mbappé et Verratti. Neymar et Verratti, au gré de leurs absences, se sont partagés le rôle de numéro 10, dans un style bien différent, forcément. La rencontre de L1 a permis de constater que Verratti n'était pas une option de remplacement, mais un vrai choix puisqu'il a encore hérité de ce rôle, Neymar glissant à gauche, et Mbappé occupant l'axe. Sur le papier du moins puisque dans les faits, les trois hommes ont permuté, Verratti colmatant souvent côté gauche le recentrage de Neymar en phase défensive.

Verratti, un positionnement stratégique

Si le match à Metz peut être considéré comme une répétition générale, alors c'est ce schéma qui pourrait être retenu face à Manchester City. Et tant pis pour Moise Kean, convaincant contre le FC Barcelone en huitième de finale, pour Julian Draxler, satisfaisant contre le Bayern Munich en quart de finale, et pour Mauro Icardi, en jambes et surtout efficace depuis son retour sur les terrains. Mais Verratti est-il vraiment le plus utile au poste de numéro 10 ? Neymar n'est-il pas incontournable sous l'attaquant ? Mbappé n'est-il pas plus percutant sur le côté gauche ? Ce sont les questions auxquelles Pochettino va devoir répondre d'ici mercredi.

Il ne faut pas non plus oublier que la doublette Paredes-Gueye avait été extrêmement convaincante lors du match retour contre le Bayern Munich. C'était le dernier en date en Ligue des Champions et il a marqué les esprits. Redescendre Verratti d'un cran, c'est donc se priver du caractère de Paredes et de l'activité de Gueye. Pas si évident... Le positionnement choisi pour Verratti déterminera beaucoup de choses. Mais ne dit-on pas qu'un entraîneur préfère avoir un tel choix ?