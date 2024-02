Aurélien Tchouameni animateur d’une émission YouTube

Aurélien Tchouameni est un homme aux multiples casquettes. Si son talent de footballeur n’est plus à présenter aujourd’hui, l’international français avait récemment épaté la toile après s’être mis en scène jouant du piano. Une habileté qui suit le Madrilène partout, et visiblement jusqu’aux micros. Ce vendredi, c’est en effet dans un show intitulé The Bridge (Le Pont), mis en ligne ce vendredi à 19 heures sur la chaîne YouTube d’ESN Media, que le Français va jouer les maîtres de cérémonie. Entouré d’un impressionnant casting composé du sélectionneur de l’Equipe de France Espoirs Thierry Henry, du combattant de MMA Francis Ngannou, de la pianiste franco-géorgienne Khatia Buniatishvili ou encore du businessman anglais Steven Bartlett, le milieu de 24 ans y jouera le rôle du co-animateur aux côtés du journaliste Sébastien Abdelhamid.

Inspiré de programme à succès à l’image de The Shop, présenté par le basketteur LeBron James, le programme, réalisé en anglais au sein d’un palace parisien avec l’aide de huit caméras sera évidemment disponible en sous-titré français. «Comme Aurélien est aussi têtu que curieux, il n’arrêtait pas de nous pousser : "Allez les gars, on se lance !" Le jour du tournage de la première, avec ses invités, ils étaient inarrêtables. J’ai stoppé l’enregistrement au bout de deux heures quarante… », explique Jonathan Kebe, intermédiaire enregistré auprès de la FA et le fondateur de l’agence ESN qui gère notamment les intérêts de Mike Maignan, Jules Koundé et bien évidemment Aurélien Tchouameni. Le but de ce show aux moyens importants (20 personnes à la production) : relater et échanger sur les différentes réussites de chacun.

Ouvert sur le monde qui l’entoure depuis toujours, Tchouameni se réjouit de cette nouvelle expérience : « J’ai adoré ! Même si c’était déjà dans ma nature de poser beaucoup de questions à d’autres personnalités pour enrichir mon propre bagage. Un jour, par exemple, j’ai demandé à Omar Sy comment il faisait pour jouer le méchant dans un film alors qu’il ne l’est pas dans la vie», sourit le Français. Pour les prochains numéros, le casting promet déjà relévé et à la hauteur du premier The Bridge puisque des acteurs, des chanteurs, des mannequins, et même des grands chefs installés sont prévus avec le défenseur du Barça Jules Koundé en coanimateur…