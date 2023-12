Dimitri Payet confirme sa future reconversion à l’OM

Il n’en reste plus qu’une. Une journée pour se maintenir en Serie A brésilienne. Vasco da Gama (16e), le club de Dimitri Payet, jouera son avenir dans l’élite face à Bragantino (6e) dans la nuit de jeudi à vendredi. Une descente serait dramatique pour l’ancien meneur de jeu de l’Olympique de Marseille, arrivé fin août seulement. Ce dernier, qui souhaite jouer le plus longtemps possible, a pourtant déjà tout prévu pour son après-carrière.

Lors d’un entretien avec La Provence, chez lui, au Brésil, l’ex-numéro 10 de l’OM s’est confié sur sa future reconversion. «Ma reconversion au club est programmée, normalement, quand je prendrais ma retraite sportive, mais pas forcément en 2025. Ça sera acté à la fin de ma carrière. Le plus tard possible…», raconte Dimitri Payet, qui assure donc revenir à Marseille lorsqu’il aura raccroché les crampons.