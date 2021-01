ASSE-PSG : le premier groupe de Mauricio Pochettino

Pour le déplacement de ce mercredi soir à Saint-Étienne, le nouveau coach du Paris SG Mauricio Pochettino est privé de nombreux joueurs, blessés, en phase de reprise ou positif à la Covid-19 (Neymar, Icardi, Kimpembe, Paredes, Kurzawa, Danilo, Florenzi, Rafinha et Bernat).

L'Argentin et le club de la capitale viennent de publier le groupe convoqué pour le match du soir et on y trouve notamment deux nouveaux jeunes, les milieux Édouard Michut et Xavi Simons, 17 ans tous les deux, qui évoluaient avec les U19 avant l'arrêt des compétitions.

Le groupe :

BAKKER Mitchel DAGBA Colin DI MARIA Angel DIALLO Abdou DRAXLER Julian FADIGA Bandiougou GUEYE Idrissa HERRERA Ander KEAN Moise KEHRER Thilo LETELLIER Alexandre MARQUINHOS MBAPPÉ Kylian MICHUT Edouard NAVAS Keylor PEMBÉLÉ Timothée RICO Sergio RUIZ Kays SARABIA Pablo SIMONS Xavi VERRATTI Marco