Oscar Garcia ne sera pas sur le banc de Reims contre le PSG

Le Stade de Reims s'apprête à recevoir le PSG ce samedi pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 (match à suivre sur notre site à partir de 21h) mais ça sera sans son entraîneur sur le banc de touche. On a appris aujourd'hui en conférence de presse par la voix de l'adjoint Will Still, qu'Oscar Garcia est actuellement en Espagne pour des raisons personnelles.

« Oscar Garcia est à Barcelone pour des raisons familiales et il ne sera pas là ce week-end. Il a tout notre soutien et tout notre amour car ce ne sont pas des moments faciles. On est de tout cœur avec lui. » Le technicien de 49 ans avait déjà été absent en début de saison lors Reims-Lens pour les mêmes raisons.