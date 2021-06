Liverpool : Ozan Kabak annonce son départ

Prêté avec option d’achat par Schalke 04 à Liverpool au mercato hivernal dernier, Ozan Kabak n’a finalement pas été conservé par le club anglais. Le défenseur turc, qui a disputé 13 rencontres toutes compétitions confondues avec les Reds ces derniers mois, retourne donc officiellement à Gelsenkirchen, avant de sans doute repartir cet été vers un nouveau point de chute. L’international turc (12 capes), convoqué par Senol Günes pour disputer l’Euro, a fait ses adieux à Anfield à travers un message publié sur les réseaux sociaux.

« Chère famille de Liverpool, je tiens à vous remercier pour la compassion et le soutien dont vous avez fait preuve à mon égard, depuis le jour de mon arrivée. Je pense que l'expérience que j'ai acquise au cours de mon séjour de quatre mois ici a été très importante. J'ai beaucoup appris de mon manager Jürgen Klopp et de tous mes coéquipiers et j'ai été fier de faire partie de cette famille spéciale. Je me souviendrai toujours de mes jours ici à Liverpool avec beaucoup de bonheur et de la chanson spéciale que vous m'avez gentiment offerte. YNWA »