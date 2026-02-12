Real Madrid : qui est Chérif Fofana, ce phénomène déjà comparé à N’Golo Kanté ?

«Cherif Fofana, un "petit N’Golo Kanté" à La Fábrica». Ces mots, ce sont ceux du quotidien madrilène AS pour décrire ce qui ressemble au nouveau phénomène du centre de formation du Real Madrid. Du haut de ses 16 ans, le jeune milieu de terrain Chérif Fofana, de son nom complet Moctar Cherif Acacio Fofana Mesie Eyegue, n’est pas passé inaperçu cette saison du côté de l’Espagne. Arrivé cet été en provenance du Mexico Paracuellos, Chérif Fofana suscitait la curiosité du côté des suiveurs du Real Madrid.

Milieu de terrain de formation, né en Espagne et d’origine malienne par son père et équato-guinéenne par sa mère, Chérif Fofana a pour agent un certain Javier Balboa. L’ancien international équato-guinéen, formé au Real Madrid, a donc réussi à placer son poulain dans son ancienne équipe. Et il devait d’abord intégrer l’équipe U17 de la Casa Blanca avant de petit à petit poursuivre sa progression. Mais très vite, le jeune milieu a impressionné au moins d’être surclassé à deux reprises. Après avoir joué un mois en Juvenil U17, il a intégré l’équipe première de sa catégorie et a surtout fini par rejoindre la Castilla d’Alvaro Arbeloa (avant de remplacer Xabi Alonso).

Un profil similaire à N’Golo Kanté

Convoité cet été par plusieurs écuries espagnoles, il a fait le choix de rejoindre le Real Madrid pour poursuivre sa progression. «Je suis dans un environnement confortable, qui pourrait contribuer à mon épanouissement. J’ai hâte de faire mes débuts sous les couleurs du Real Madrid, avec l’ambition de progresser rapidement. Mon rêve est d’être professionnel au sein de ce club mythique. Je sais que le chemin est encore long et avec beaucoup d’étapes à franchir, mais je suis prêt pour le sacrifice à consentir pour pouvoir réaliser cet objectif», expliquait-il à AfricaFoot au moment de sa signature chez les Merengues. Son profil, très rare dans la formation espagnole, a rapidement séduit. Et s’il est déjà comparé à N’Golo Kanté, c’est parce qu’il affiche des statistiques physiques et de récupération assez impressionnantes pour son âge. Lors de la récente rencontre face au Rayo Alcobendas, il a ainsi parcours 13,4 kilomètres.

Une performance assez impressionnante. En plus de ses qualités défensives, le jeune milieu de 16 ans est aussi performant dans sa projection vers l’avant et sa capacité à jouer entre les lignes. Puissant dans les premiers appuis, ce milieu d’1m79 fait déjà les beaux jours du Real Madrid qui estime qu’il peut devenir un joueur de très grande classe à l’avenir. Il est désormais intégré pleinement à l’équipe de La Fabrica. Preuve de la confiance du Real Madrid et prochainement de… l’Espagne ? Après avoir signé un contrat de sponsoring chez Adidas, il attend bientôt une possible convocation avec l’Espagne U20. Et elle pourrait arriver plus tôt que prévu. A suivre.