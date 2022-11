Marcus Rashford met toute l'Angleterre à ses pieds, Bruno Fernandes dans les petits papiers du Real Madrid

La suite après cette publicité

Rashford, roi du Royaume

L'Angleterre fête sa qualification pour les 8es de finale de la Coupe du Monde grâce à sa victoire 3-0 contre le Pays de Galles ! Les Anglais ont fait forte impression face à leur voisin mais plus globalement, ils ont largement dominé cette phase de poules avec 2 victoires et un nul. Forcément, ce matin, la joie domine dans les journaux du pays et un homme revient avec insistance, c'est Marcus Rashford ! Le joueur de Manchester United a inscrit un doublé alors pour le Daily Mirror, c'est «un sacré coup de Rashford» ! «L'Angleterre se qualifie pour les huitièmes de finale en battant le Pays de Galles grâce à un doublé de la star de Man United», juge sobrement le tabloïd. Pour The Guardian, les joueurs anglais étaient des «chasseurs de Dragons» hier soir, en faisant ainsi référence au surnom des Gallois. Pour le Daily Express, c'est «encore mieux comme ça !» Le Daily Mail s'enflamme et estime que les Three Lions sont à «trois matches de la finale.» Le Manchester Evening News met en avant les deux buteurs du soir, Marcus Rashford donc et Phil Foden qui sont tous deux «fabriqués à Manchester», l'un à United, l'autre à City. Enfin, au Pays de Galles, c'est la soupe à la grimace puisque la sélection est éliminée et comme le résume le South Wales Echo : «la fin du rêve» puisque cette équipe est «éliminée de sa première Coupe du monde depuis 64 ans.»

Le Real Madrid fonce sur Bruno Fernandes

Le quotidien portugais Record nous apprend sur sa Une que Bruno Fernandes, auteur d'un début excellent, «aurait tapé dans l'œil du Real Madrid.» Les Merengues pourraient passer à l'action rapidement dans ce dossier. Alors que le milieu de terrain a franchi un cap en sélection et avec son club de Manchester United, c'est peut-être le moment pour lui d'aller voir plus haut et le club madrilène compte bien en profiter pour en faire un joueur majeur de son milieu de terrain. Affaire à suivre…

La Juve contre-attaque

En Italie, la Juventus est sur tous les journaux du pays après le tremblement de terre de la démission de toute la direction du club ! Mais après le choc vient le temps de la réaction, c'est ce qu'annonce Tuttosport ce matin : «la Juve contre-attaque». John Elkann, le nouveau big boss du club a annoncé que : «le futur sera extraordinaire». «Il n'a pas l'intention de revoir à la baisse les ambitions du club et est prêt à le soutenir financièrement aussi.» Une bonne nouvelle mais pour La Gazzetta dello Sport, tous ces changements représentent «un risque» pour la Vieille Dame. Le club italien va totalement se réformer pour repartir sur de bonnes bases.