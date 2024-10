EdF : le vestiaire des Bleus a confronté Didier Deschamps

Décidément, Didier Deschamps ne vit pas des moments faciles avec les Bleus. En ce mois d’octobre, le sélectionneur national a dû gérer l’annonce de la retraite internationale d’Antoine Griezmann et la polémique Kylian Mbappé. Le mois d’avant, DD avait aussi vécu plusieurs moments compliqués. Pointé du doigt par la presse pour le jeu proposé par son équipe, il avait été sérieusement remis en question. Mais il n’y pas que les journalistes qui ont tancé Deschamps. En effet, RMC Sport révèle que le vestiaire des Bleus a aussi fait quelques reproches au champion du monde 98 et son staff.

La suite après cette publicité

Ainsi, on apprend que les joueurs, notamment le capitaine Mbappé, ont "confronté" Deschamps en septembre dernier et ont discuté avec lui de son plan de jeu, qu’ils ont remis en cause. Nos confrères précisent qu’ils ont "vidé leur sac", eux qui ont été préoccupés par les dernières sorties des Tricolores notamment face à l’Italie (défaite 3-1). DD avait rectifié le tir par la suite face à la Belgique (2-0).