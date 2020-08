Chelsea : Frank Lampard enrage

Chelsea a plutôt bien terminé la saison, avec une place pour la Ligue des Champions et un mercato estival qui s'annonce alléchant. Et cet après-midi, les Londoniens pouvaient s'emparer d'un titre, avec cette finale de FA Cup face à Arsenal. Mais, menés par Aubameyang, les Gunners sont venus à bout de leur voisin (2-1). Après la rencontre, Frank Lampard, coach de Chelsea, a poussé un coup de gueule contre cette reprise du foot en Angleterre, qui aurait causé trop de soucis physiques dans son effectif.

« Beaucoup de choses se sont accumulées contre nous, non ? Deux blessures aux adducteurs (Azpilicueta et Pulisic) et une épaule luxée (Pedro), Willian qui s'est blessé hier (vendredi), Kanté qui n'était pas remis... On est à la fin d'une très, très longue saison. Je sais que c'est le cas pour tout le monde, je ne cherche pas d'excuses, mais aujourd'hui, c'était la goutte de trop », a expliqué l'entraîneur britannique. Désormais, ses Blues et lui vont pouvoir se reposer...