Alexandre Letellier prolonge au PSG

Troisième gardien du Paris Saint-Germain, Alexandre Letellier (30 ans) est arrivé l'été dernier pour occuper le poste de numéro 3 derrière Keylor Navas et Sergio Rico. Il n'a bien entendu pas participé au moindre match cette saison et s'est assis 18 fois sur le banc de touche.

Cependant son apport à l'entraînement et dans le groupe a été valorisé puisqu'il vient de prolonger jusqu'en juin 2022. Une prolongation d'un an pour l'ancien portier d'Angers qui s'est montré fier sur le site officiel du club : «je suis très content de prolonger et surtout de continuer l'aventure avec ce club et mes coéquipiers. Je suis heureux et fier.»