Barça : Pedri pourrait coûter entre 30 et 35 M€

Véritable sensation de la saison du côté du FC Barcelone, Pedri (18 ans) est en train de s'épanouir avec les Blaugranas. Utilisé à 29 reprises déjà pour 3 buts et 4 passes décisives, il s'est frayé une place de titulaire et a tout de la bonne affaire. Pourtant, il devrait coûter bien plus cher que prévu au FC Barcelone. Recruté contre 5 millions d'euros en septembre 2019, il a vu ce total doubler, car une clause dans son contrat au nombre de matches disputés a été atteinte. Pourtant, la note pourrait être bien plus élevée que 10 millions d'euros.

La suite après cette publicité

Interrogé sur Radio Marca, Miguel Ángel Ramírez, le président de La Palmas a révélé que cette somme pourrait vite flamber : «tout le monde pense que nous avons vendu Pedri pour 5 millions, mais nous en avons déjà 10 avec les clauses et cela peut aller jusqu'à 30 ou 35.» Le FC Barcelone peut se satisfaire de la réussite de son joueur, mais en pleine difficulté économique, ces dépenses supplémentaires risquent de ne rien arranger pour le club catalan.