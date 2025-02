Grosse annonce sur l’avenir de Neymar Jr

Hier soir, la Cadena SER a révélé que Neymar Jr (33 ans) a d’ores et déjà choisi sa prochaine destination. En effet, après les 6 mois passés à Santos, il souhaite retourner au FC Barcelone, lui qui présentera l’avantage d’être libre. Toutefois, il a été précisé que Ney, qui se prépare en ce sens, ne sait pas si les Blaugranas sont disposés à l’accueillir.

De son côté, El Chiringuito a fait le point sur cette information dans la nuit de jeudi à vendredi. «Le Barça n’envisage pas de le recruter», a assuré en plateau un journaliste qui couvre l’actualité du FCB. Il a aussi précisé : «l’avenir de Neymar est à Miami.» C’est là qu’évoluent plusieurs anciens de ses coéquipiers et amis, dont Lionel Messi et Luis Suarez. Et c’est donc en Floride que Ney devrait poser ses valises dans le futur.