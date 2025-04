OM : Pablo Longoria justifie le stage en Italie et loue le travail de De Zerbi

L’OM a quitté Marseille ce mardi pour se rendre quelques jours en Italie. Les joueurs n’y vont pas pour faire du tourisme mais bien pour un stage de préparation avec la fin de saison comme objectif principal et une place à assurer sur le podium. Ils reviendront samedi dans la cité phocéenne, à la veille de la réception de Brest, match comptant pour la 31e journée de Ligue 1. La méthode peut interroger mais Pablo Longoria en a expliqué les raisons dans un communiqué publié sur le site du club. «La seule chose qui compte, c’est le match contre Brest. Cette décision de partir en stage a été prise collectivement, dans un moment où chaque détail peut faire la différence», assume le président marseillais.

Selon lui, ce projet était en réflexion depuis quelques jours et s’est concrétisé après en avoir parlé avec l’entraîneur. «L’idée a émergé de nos échanges avec Roberto qui, dès que nous en avons parlé, l’a tout de suite acceptée, en comprenant parfaitement le sens de cette initiative. C’est une décision du club, pensée pour mettre le groupe dans les meilleures conditions possibles. Je sais combien Roberto est investi dans sa mission et à quel point il est dévoué pour notre club. Il travaille dur, avec passion, méthode, rigueur et ce, depuis le premier jour. Dans un environnement parfois bruyant, je veux le dire clairement : il a tout mon soutien. Avec Medhi, nous sommes très heureux que cette initiative reflète l’unité de notre travail. Ici, on ne construit rien seul. On décide ensemble. Et on avance ensemble.» Il faudra concrétiser cela par un succès face au SB29 au Vélodrome.