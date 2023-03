BL : l’Union Berlin et Fribourg tenus en échec par Cologne et le Borussia M’Gladbach

Après le choc entre le Borussia Dortmund et Leipzig remporté par les coéquipiers de Marco Reus (2-1) qui reprenaient la place de leader au Bayern Munich par la même occasion, la 23ème journée de Bundesliga se poursuivait ce samedi avec le traditionnel multiplex. L’Union Berlin recevait notamment Cologne et les berlinois devaient absolument s’imposer pour ne pas laisser le train de tête partir sans eux. Dans une rencontre assez terne, les locaux n’arrivaient pas à se procurer de situation chaude et devaient finalement concéder le match nul.

Dans les autres matches de ce multiplex, Fribourg se déplaçait sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach. Les deux équipes se rendaient coup pour coup mais aucune des deux formations n’arrivait à prendre le meilleur sur l’autre. C’est donc le statu quo pour l’Union Berlin et Fribourg, toujours 3ème et 5ème de Bundesliga. De son côté, Mayence s’est imposé à domicile face à Hoffenheim sur la plus petite des marges (1-0) et progresse d’une place (7ème). Enfin, le Werder Brême s’est incliné à Augsbourg (2-1) et Schalke a repris sa marche en avant à Bochum (2-0).

Les résultats complets du multiplex

Union Berlin 0-0 Cologne

Borussia M’Gladbach 0-0 Fribourg

Mayence 1-0 Hoffenheim : Barreiro Martins (33e)

Augsbourg 2-1 Werder Brême : Beljo (5e), Maier (46e) / Stage (16e)

Bochum 0-2 Schalke 04 : Riemann (45e c.s.c.), Bülter (79e)