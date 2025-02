Indice UEFA : le scénario catastrophe se précise pour la France !

La semaine passée déjà avait servi d’alerte. Les Pays-Bas revenaient forts dans ce classement de l’indice UEFA et les résultats des barrages retours ont confirmé cette tendance. Feyenoord mardi et le PSV Eindhoven mercredi en Ligue des Champions, puis l’AZ Alkmaar et l’Ajax jeudi en Ligue Europa se sont tous qualifiés pour les 8es de finale. Seul Twente a mordu la poussière à Bodo/Glimt après prolongation hier en C3, et heureusement pour nos représentants. Quasiment un point (0,964) nous séparait sur l’ensemble de la saison la semaine passée. Cet écart s’est réduit comme peau de chagrin, à 0,107 unité.

La suite après cette publicité

Sur le coefficient rapporté aux 5 dernières saisons, celui qui distribue le nombre de places européennes disponibles sur l’année suivante, nous avons encore une petite marge sur nos concurrents, 3,372 points. Seulement, cette fonte des glaces a pris un sérieux coup d’accélérateur avec les résultats de la semaine, et ça pourrait même empirer lors des prochains tours. Si l’OL et l’Ajax ont évité une confrontation directe en 8es de C3, les points néerlandais sont divisés par 6, soit le nombre de clubs sur la ligne de départ en début de saison, contre une division par 7 pour nous… Ils possèdent encore 4 représentants européens, contre 3 pour la France. Attention au scénario catastrophe.

Les Pays-Bas, le Portugal et la Belgique en grande forme

Dans ce contexte, l’élimination de Brest, attendue, et celle Monaco, face à Benfica, fait quand même mal. Sur cette saison 2024/2025, les Portugais ont accéléré leur avance sur nous, passant de 1,136 à 1,193. Ils ont même dépassé l’Allemagne, désormais 5e, alors que la Belgique nous a chipé la 6e place, notamment en raison d’une forte présence dans ces barrages. Seul le Club Bruges est passé en Ligue des Champions, rejoignant son voisin, le Cercle Bruges, en 8e de Ligue Europa Conférence. Les autres (Union Saint-Gilloise et Anderlecht en C3, La Gantoise en C4) ont tous été sortis. La France pourrait reprendre rapidement la 6e place symbolique, encore faut-il des résultats.

La suite après cette publicité

La grosse désillusion de la semaine est surtout à mettre du côté de l’Italie. Trois clubs ont été éliminés lors des barrages cette semaine, tous en Ligue des Champions (AC Milan, Atalanta et Juventus). Cette hécatombe compromet surtout la 2e place des Transalpins sur le classement des 5 dernières saisons, au profit de l’Espagne. Ils ont déjà perdu 0,5 unité en 3 jours et cela pourrait bien s’accentuer lors des prochains tours. Il n’y a plus que 4 clubs italiens, dont un en C1, qui devront diviser les futurs points par 8, contre 6 représentants espagnols, lesquels diviseront leur prochaine récolte par 7. C’est très probablement la Liga qui récupérera un 8e représentant l’an prochain.

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2024/25 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 21/02/2025 :

-1. Angleterre 20,892 points (6/7)

-2. Espagne 19,035 points (6/7)

-3. Italie 18,187 points (4/8)

-4. Portugal 16,050 points (2/5)

-5. Allemagne 16,046 points (4/8)

-6. Belgique 15,250 points (2/5)

-7. France 14,857 points (3/7)

-8. Pays-Bas 14,750 points (4/6)

-9. Grèce 11,687 points (2/4)

-10. Tchéquie 10,350 points (1/5)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2020 et 2025) :

-1. Angleterre 106,624 points

-2. Italie 93,543 points

-3. Espagne 89,596 points

-4. Allemagne 83,956 points

-5. France 70,022 points

-6. Pays-Bas 66,650 points

-7. Portugal 62,066 points

-8. Belgique 56,450 points

-9. Rep. Tchèque 43,900 points

-10. Turquie 43,500 points