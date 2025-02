Indice UEFA : une nouvelle menace refait surface pour la France !

Alors que des bonus ont été grassement accordés lors de la fin des différentes phases de championnat des trois coupes d’Europe profitant notamment à la France, les play-offs faisaient leur apparition cette semaine. Il est à noter d’ailleurs que les points récupérés en barrage rapportent deux fois moins de points qu’en phase de Championnat. L’occasion pour le LOSC et l’OL de regarder bien au chaud leur futur adversaire au tour suivant mais aussi les trois clubs français en lice. Et le moins que l’on puisse dire c’est que cela a été compliqué. Non pas pour le PSG qui s’est baladé à Guingamp face à Brest dans ce choc franco-français, mais bel et bien pour le club breton qui a reçu une leçon du PSG d’Ousmane Dembélé avec un score lourd (0-3).

Quant à l’AS Monaco, elle n’a rien montré face à Benfica, perdant le match aller à Louis II (0-1). Le club princier n’a pas été épargné par l’arbitrage, une fois encore face aux Lisboètes, avec l’expulsion plus que sévère d’Al-Musrati. Il n’y a donc qu’une seule victoire à se mettre sous la dent pendant que dans le même temps, les Pays-Bas, plus que présents dans les différents barrages, ont presque fait le plein de victoires avec 4 succès en 5 matches.

Les Pays-Bas reviennent fort sur la France !

En Ligue des champions, le Feyenoord s’est imposé 1-0 contre l’AC Milan grâce à une bourde de Mike Maignan. En Ligue Europa, trois succès néerlandais en autant de matches : l’Ajax contre l’Union Saint-Gilloise (2-0), l’AZ Alkmaar contre Galatasaray (4-1) et le FC Twente contre Bodø/Glimt (2-1). Seul le PSV Eindhoven a mordu la poussière et de peu, face à la Juventus Turin (2-1). Résultat, les Néerlandais (+1.334, 65.150) ont repris plus d’un point rien que cette semaine sur la France (+0.286, 69.379 points).

Aujourd’hui, l’avance tricolore face aux Pays-Bas est relativement confortable (4,229). Néanmoins, si les résultats des barrages retours sont aussi favorables que ceux des matches allers, la menace néerlandaise va se faire plus pressante d’autant que les clubs hollandais pourraient se retrouver en surnombre au tour suivant. Pour rappel, la cinquième place au classement de l’indice sur 5 ans est vitale pour conserver une quatrième place qualificative pour la Ligue des Champions…

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2024/25 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 14/02/2025 :

-1. Angleterre 20,892 points (7/7)

-2. Espagne 18,035 points (6/7)

-3. Italie 17,687 points (7/8)

-4. Allemagne 15,421 points (5/8)

-5. Portugal 15,350 points (4/5)

-6. France 14,214 points (5/7)

-7. Belgique 13,550 points (5/5)

-8. Pays-Bas 13,250 points (5/6)

-9. Grèce 11,062 points (3/4)

-10. Suède 10,125 points (1/4)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2020 et 2025) :

-1. Angleterre 106,624 points

-2. Italie 93,043 points

-3. Espagne 88,596 points

-4. Allemagne 83,331 points

-5. France 69,379 points

-6. Pays-Bas 65,150 points

-7. Portugal 61,366 points

-8. Belgique 54,750 points

-9. Rep. Tchèque 43,300 points

-10. Turquie 42,900 points