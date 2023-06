Le LOSC condamné à verser un pactole à Farès Bahlouli

Revoilà des nouvelles de Farès Bahlouli. Ce jeudi, le quotidien l’Équipe nous apprend que le LOSC a été condamné à verser 510 000 euros à Farès Bahlouli. L’ancien joueur de l’OL a obtenu cette somme après les nombreuses histoires qu’il avait eues à sa période lilloise où il avait notamment été envoyé dans un loft en raison de sa mauvaise condition physique. Le club, qui lui reprochait une prise de poids et un manque d’investissement lors des entraînements, avait décidé de le licencier pour faute grave en 2019.

Lille assurait notamment que le joueur pesait 25 kg de plus qu’au moment de son arrivée et d’avoir eu de nombreux problèmes de comportement. De son côté, Bahlouli avait expliqué devant la justice avoir été mis au placard sans raison et avoir été victime de scènes d’humiliation comme quand le club a décidé de lui retirer son numéro pour le donner à Jéremy Pied ou lorsqu’il n’a pas été convié à la photo officielle en plus d’avoir été interdit de parking et vestiaire pro. Les juges ont reconnu le caractère vexatoire de certaines mesures. Par conséquent, Lille a été condamné à verser 5 000 euros pour harcèlement moral, 495 000 euros pour nullité de la rupture anticipée, et 10 000 euros pour perte de chance de toucher des primes.

