Ligue 1

12 supporters du PSG condamnés après le craquage sauvage de fumigènes dans Paris

Par Maxime Barbaud
1 min.
Le Parc des Princes @Maxppp

Le craquage, samedi soir, de nombreux fumigènes de la part de supporters du PSG entre le pont de Iéna et le parvis du Trocadéro continue de faire parler. Celui-ci n’était pas autorisé par les autorités et a contraint à l’arrestation de 40 personnes, dont 2 mineurs.

Sur les 38 personnes majeures, 26 ont été relâchées de leur garde à vue, tandis que les 12 autres, dont une femme, ont été déférées ce lundi et présentées devant le délégué du procureur. Il leur a été proposé de s’acquitter d’une contribution citoyenne de 500 euros auprès d’une association d’aide aux victimes pour des faits de détention d’article pyrotechnique. Aucune dégradation publique n’a été constatée.

Pub. le - MAJ le
Ligue 1
PSG

