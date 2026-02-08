Menu Rechercher
PSG : le Real Madrid ne lâche pas l’affaire pour Vitinha

Vitinha face à Tottenham @Maxppp

Le Real Madrid anticipe déjà l’exercice 2026-2027 et a clairement identifié ses priorités pour renforcer un effectif jugé capable de remporter la Liga comme la Ligue des Champions. Deux défenseurs centraux et un milieu de terrain sont ciblés par la direction madrilène, avec une piste qui ressort nettement au milieu : Vitinha (PSG). Le Portugais est considéré à Madrid comme la priorité absolue pour densifier l’entrejeu, apporter de la maîtrise technique et hausser le niveau dans les grands rendez-vous selon AS. Son profil complet, capable d’organiser le jeu comme d’accélérer le tempo, coche toutes les cases du staff.

En parallèle, la Maison Blanche garde un œil attentif sur ses talents sous contrat ou prêtés. Nico Paz devrait ainsi revenir dès l’été prochain grâce à une clause fixée autour de 9 millions d’euros, tandis qu’Endrick reste également dans les plans. Jacobo Ramón, lui, est encore en observation. Mais au milieu, la feuille de route est limpide : le retour des jeunes s’inscrit dans la continuité du projet, alors que le dossier Vitinha incarne le renfort stratégique majeur pour franchir un cap dès la saison prochaine. Affaire à suivre…

