Celta Vigo - Real Madrid : les compositions officielles

Avant les échéances européennes, le Celta de Vigo et le Real Madrid croisent le fer en Galice (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Pour la Maison Blanche, l’objectif est de ne pas se faire distancer par le Barça qui compte dorénavant 4 points d’avance. Quant aux Célticos, un succès pourrait leur permettre de chiper la place qualificative pour l’Europa League, actuellement détenu par le Bétis.

Claudio Giráldez mise sur 3-4-3. L’un des meilleurs portiers de la Liga, Radu, gardera les cages. Marcos Alonso, Starfelt et Javi Rodriguez devront assurer la sécurité du gardien roumain. Au milieu de terrain on retrouve deux anciens Catalans : Moriba et Mingueza, plus dans une position de piston. En attaque, un vétéran peut en cacher un autre, Borja Iglesias est titulaire en tant que numéro 9 à la place de l’emblématique Iago Aspas. Quant à son homologue madrilène, Alvaro Arbeloa mise sur 4-3-3. Du fait des absences sur blessures, la première surprise est sur le poste de latéral gauche : Ferland Mendy est d’emblée sur le terrain, une première depuis le début de la saison en Liga. Ensuite dans l’entrejeu, le jeune Pitarch fête sa deuxième titularisation de suite après avoir eu 60 minutes contre Getafe, ce lundi. Il sera associé à Tchouaméni. Enfin, Brahim Diaz, Güler et Vinicius Jr composeront le trio d’attaque.

Les compositions officielles :

Celta Vigo : Radu - Marcos Alonso, Starfelt, Rodriguez - Mingueza, Moriba, Roman, Carreira - Williot, Iglesias, Jutgla

Real Madrid : Courtois - Trent, Asencio, Rüdiger, F.Mendy - Pitarch, Tchouaméni, Valverde - Güler, Brahim Diaz, Vinicius Jr