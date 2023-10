OL : la grosse déception de Clinton Mata

Quand ça ne veut pas… Malgré une avance de deux buts à la pause, l’Olympique Lyonnais a concédé le nul (3-3) face au FC Lorient lors de la 8e journée de Ligue 1. Un scénario qui n’a pas manqué d’attiser la colère des supporters lyonnais au coup de sifflet final. Présent au micro de Prime Video, Clinton Mata ne pouvait pas cacher sa déception. «Je pense qu’il faut… c’est difficile, on a fait 45 minutes très bien, on a montré des belles choses mis à part ce but», lançait dans un premier temps le Lyonnais avant de poursuivre.

«On était très bien dans les mouvements et les permutations. Le coach nous avait prévenu, de ne pas se satisfaire du résultat mais on a moins joué en seconde période. Il y a ce manque de confiance mais faut assumer nos responsabilités, c’est à nous d’aller chercher cette confiance, personne va nous servir ces choses devant notre porte, la trêve internationale tombe à pic pour bosser et régler les derniers détails». Des mots forts employés par le numéro 22 de l’OL…