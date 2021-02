Les chiffres fous du "duel de titans" Mbappé-Messi, comment Ousmane Dembélé est revenu au top au FC Barcelone

La suite après cette publicité

Comment Dembélé est revenu en forme à Barcelone

Ousmane Dembélé revient en très grande forme au FC Barcelone depuis quelques semaines. Pour le plus grand bonheur du club catalan, des dirigeants blaugranas, mais aussi de Ronald Koeman son entraîneur. Ce matin, Sport dévoile les raisons de ce retour au top du Français. Ce dernier a tenté de l'expliquer lui-même au média espagnol. Dans un premier temps, il a changé totalement sa préparation physique. Face à ses blessures récurrentes, le champion du monde 2018 a dû modifier son approche de la compétition. Puis, il a suivi les conseils de Koeman et de son staff sur son jeu, son utilisation du ballon. Sans perdre sa fougue, Dembélé a vu le Néerlandais lui demander de plus réfléchir lorsqu'il a le ballon dans les pieds. «Parfois, le staff me dit de me calmer, d'attendre mes coéquipiers et de ne pas essayer de dribbler à 3 ou 4 joueurs», a-t-il expliqué. Des conseils qui visiblement portent leurs fruits.

Les chiffres fous du duel Mbappé-Messi

«Un duel de titans.» Voilà comment Mundo Deportivo salive d'avance du Barça-PSG de demain soir en 8e de finale aller de la Ligue des champions., Mais le média catalan est aussi excité de voir sur la pelouse du Camp Nou, le duel entre deux stars. D'un côté Lionel Messi et de l'autre Kylian Mbappé. Car actuellement les statistiques des deux joueurs sont assez impressionnantes avant la rencontre. Sur leurs 28 derniers matches, les deux génies ont respectivement inscrit 19 (pour Messi) et 18 buts (pour Mbappé). De quoi faire trembler les défenses des deux côtés du terrain et surtout offrir aux amoureux du foot, un match légendaire demain.

Le coup de gueule de MU contre l'arbitrage

Tenu en échec hier sur la pelouse de West Bromwich Albion (1-1), Manchester United a encore perdu des points dans la course au titre. Distancés de 7 unités par le voisin de Manchester City, les Red Devils semblent s'agacer face à ce scénario. Hier, Ole Gunnar Solskjaer a pourtant indiqué que rien n’était fini dans la course à la couronne de Premier League, comme le rapporte The Sun. Mais le coach norvégien s'est aussi laissé aller à quelques critiques sur l'arbitrage et la VAR. Son défenseur central, Harry Maguire, y est aussi allé de son commentaire, comme l'écrit le Daily Express. Pour l'international anglais, depuis que certaines équipes ont critiqué des décisions soi-disant favorables à MU, les arbitres «ne donnent plus rien» aux Mancuniens. Qui a tort ? Qui a raison ? L'éternel débat sur l'arbitrage finalement.