La presse espagnole et Lionel Messi en grande confiance avant le PSG, le Real Madrid cible Aymeric Laporte

L'Espagne et Messi confiants avant le PSG

J-3 avant le choc tant attendu entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Et pendant que le PSG s'est imposé avec difficulté contre Nice hier (2-1) et n'a pas rassuré, le Barça s'est lui imposé sans forcer contre Alavés (5-1). Le tout avec des doublés de Francisco Trincao et de Lionel Messi. Ce qui ce matin a mis toute la Catalogne et même l'Espagne en confiance. Pour Sport, il y a eu «manita mais désormais place au PSG.» Même chose en une de l'Esportiu. Alors que pour Mundo Deportivo, cette victoire a été effectuée «de main de saint.» Le «saint» étant évidemment Lionel Messi. L'Argentin, par son niveau, rend toute l'Espagne confiante. Pour El Pais, le Barça peut même se montrer «optimiste» avec La Pulga à ce niveau. Le retentissement de la nouvelle masterclass de Messi a eu aussi un écho jusqu'en Argentine. Pour Clarin, «Messi continue d'étonner.» Rendez-vous est pris pour mardi !

Le Real Madrid sur Laporte

À la recherche d'un ou plusieurs défenseurs centraux pour la saison prochaine, le Real Madrid multiplie les pistes ces derniers jours. Hier, As révélait les 4 noms de la short-list prioritaire madrilène (Alaba, Pau Torres, Koulibaly et Koundé) afin de venir et probablement suppléer Sergio Ramos l'an prochain. Le capitaine espagnol étant en fin de contrat et son départ se précisant. Mais ce matin, une nouvelle piste est venu fleurir la rubrique mercato. En Angleterre, le Daily Star explique que le Real se pencherait aussi sur le cas d'Aymeric Laporte, le défenseur central de Manchester City. Barré par Stones et Ruben Dias dans la hiérarchie, le Français pourrait être tenté par un nouveau challenge. Un challenge le faisant revenir en Espagne ?

La défaite du Milan choque l'Italie

Alors que la Juventus avait chuté un peu plus tôt sur la pelouse du Napoli (0-1), l'AC Milan avait l'occasion dans la soirée de samedi de quasiment éliminer la Vieille Dame de la course au titre. Mais les Lombards se sont loupés sur la pelouse de La Spezia, défaite 0-2. Une surprise, car Milan était invaincu jusque-là à l'extérieur et que La Spezia est promue. Mais celle-ci a été «fabuleuse» selon Tuttosport alors que «l'AC Milan s'est effondré». La Gazzetta dello Sport est «choquée» par ce revers qui laisse les hommes de Stefano Pioli a porté de tir de l'Inter, qui pourrait repasser en tête ce soir. Décidément, cette Serie A 2020-21 est pleine de suspense !