Frosinone : Reinier lucide sur son calvaire

En situation d’échec au Real Madrid où il n’a toujours pas joué avec l’équipe première, Reinier (21 ans) n’a pas connu plus de chances lors de ses prêts au Borussia Dortmund et à Girona. Recruté pour 30 M€ en 2020, le milieu de terrain brésilien a été envoyé du côté de Frosinone, neuvième du classement de Serie A. À cette occasion, le joueur est sorti du silence pour évoquer sa situation puisqu’il n’a toujours pas joué pour sa nouvelle équipe.

« Le coach Di Francesco m’a traité avec beaucoup de respect. Nous parlons toujours et il me dit ce qu’il attend de moi sur le terrain et en dehors. Je dois me rendre compte que j’arrive dans une équipe qui a été constituée, qui a fait une grande saison et qui est montée en Serie A. Je dois donc respecter mes coéquipiers et toutes les décisions prises par l’encadrement et attendre mon heure. Je me sens bien, oui. Mais il est clair que j’ai un peu moins progressé que mes coéquipiers, car je n’ai pas joué de match officiel depuis le début du mois de juin. Mais, comme je l’ai dit, je m’entraîne bien, l’encadrement me félicite et je gagne ma place à force de travail. Je respecte tout le monde et je sais que si je continue à faire ce que je montre, j’aurai ma chance », a-t-il déclaré à Globoesporte.