PSG : Luis Enrique dévoile sa recette pour battre l’OM

C’est le genre de matches qui ne se jouent pas, mais qui se gagnent. Ce dimanche, au stade Vélodrome de Marseille, le PSG s’apprête à disputer un Classique qui sera crucial pour confirmer un début de saison fructueux en Ligue 1. Une rencontre toujours spéciale entre deux équipes en forme. Après une courte période de précipitations, l’OM a remis les pendules à l’heure dimanche dernier en roulant sur Montpellier (0-5). Une démonstration qui a remis en confiance les Phocéens qui vont donc aborder ce rendez-vous en pleine bourre et sûrs de leurs qualités.

De l’autre côté, le PSG sort d’un nul frustrant à domicile face au PSV Eindhoven ce mardi (1-1). Dominateurs, les hommes de Luis Enrique n’avaient pas su convertir les occasions qu’ils s’étaient procurés et ont confirmé leurs débuts poussifs cette saison sur la scène continentale. Dès lors, une relance est nécessaire avec le Classique en championnat. En ce sens, Luis Enrique était présent en conférence de presse ce samedi à la veille de ce rendez-vous capital pour les deux formations rivales.

Relancé sur la dynamique du PSG avant un match de cet acabit, le coach espagnol a affirmé qu’il était facile de motiver ses joueurs. En revanche, l’ancien entraîneur du FC Barcelone aspire à bien diriger son groupe : «avec ce type de match, tout ce que tu as fait avant n’a aucune importance. Il y a une telle tension. Je suis très satisfait. On a fait un très bon match face au PSV. Je suis très optimiste par rapport à ce que je vois. Les matchs à haute tension, c’est presque le plus simple. Tu n’auras pas de manque de motivation. Il faut faire attention à un excès de motivation. J’en tiens compte. Il faut 100% de motivation mais pas 105%. Il ne faut pas être dirigé par les émotions.»

D’un point de vue comptable, ce match sera crucial au classement. En cas de victoire, les Franciliens pourraient distancer leurs rivaux à six points et consolider leur première place. Un objectif clair dans la tête de Luis Enrique : «on a cinq points de plus que l’année dernière. On a commencé encore mieux. Monaco et Marseille sont à un autre niveau. Si cela se poursuit, on va voir. C’est positif pour tout le monde, ça maintient les joueurs motivés.» Mais comme il ne faut pas trop faire monter la pression, déjà palpable, avant un tel match, l’ancien sélectionneur de la Roja a terminé sur une note plus légère en s’exprimant sur d’autres événements sportifs du week-end : «je vais vivre un Marseille-PSG. Ce sont deux différents matchs (par rapport au Real Madrid - Barcelone). On sent l’obligation de gagner. On a tous envie de vivre ça. Je ne saurais pas dire lequel est mieux ou moins bien. Il y a aussi Topuria contre Holloway (à l’UFC), je vais devoir mettre les deux écrans pour suivre les deux. Je suis pour Topuria et le Barça». Du Luis Enrique dans le texte.

