Ligue des Champions : le LOSC réalise un gros coup contre Dortmund

Le LOSC a rendez-vous avec son histoire européenne ! Les Dogues vont à Dortmund ce soir, en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Les Lillois, qui n’ont jamais dépassé ce stade en C1, ont un coup à jouer face au BVB auteur d’une saison mitigée, mais qui compte dans ses rangs l’artilleur Serhou Guirassy et ses 10 buts dans la compétition. Pour cette affiche, Genesio titularisait Ethan Mbappé, auteur d’une entrée intéressante contre le PSG ce weekend (1-4). Il pouvait être associé à Haraldsson derrière David en pointe. Mukau, André et Bouaddi formaient le milieu, Ismaily et Meunier protégeaient les couloirs autour de Diakité et Alexsandro. Dortmund alignait son 4-2-3-1 avec Guirassy en pointe, Brandt retrouvait sa place de n°10 avec Adeyemi et Gittens sur les ailes. Sabtizer et Gross étaient devant la défense. Une affiche qui sentait bon la poudre. Entre une équipe en pleine confiance en Europe et une autre qui vient seulement de changer d’entraîneur, tout était à jouer.

Le début de rencontre était marqué par le pressing haut du Dortmund. Lille tourne autour du bloc allemand resserré. Le pressing du BVB était intense sur le porteur, Lille se devait de s’appliquer pour combiner avec justesse. Alexsandro percutait ballon au pied puis tentait une frappe lointaine du gauche, qui fuyait le cadre de Kobel (8e). Par la suite, Gittens avait trop d’espace à l’entrée de la surface et pouvait servir Guirassy devant lui. Gêné par le tacle d’Alexsandro, le Guinéen manquait sa frappe (10e). De manière assez logique, Dortmund ouvrait logiquement le score sur son premier corner. Le ballon était dégagé sur Adeyemi qui, à 20 mètres, décochait une frappe sèche du gauche qui fusait au ras du poteau de Chevalier, cloué sur place (22e, 1-0). Les Schwarz-Gelben n’avaient pas dit leur dernier mot. Haraldsson et Mbappé jouaient ce corner à deux, côté droit. Mukau était touché en retrait et armait une frappe puissante du gauche, sans cadrer (26e). Le LOSC n’arrêtait pas de se faire peur. Diakité s’enfermait seul contre deux par Guirassy et Brandt qui chipait le ballon puis centrait devant le but. Heureusement, personne n’avait suivi pour punir les Lillois (34e). Le BVB était déterminé à enchaîner. Ça combinait bien côté gauche, André dégageait un centre devant le but. Schlotterbeck ensuite percutait jusqu’à la surface et enchaînait du droit, pas loin du cadre (39e). Lille était tout proche de se faire assommer juste avant la pause. Après un premier corner chaud, et un ballon repoussé par André, un nouveau centre était dévié devant le but puis poussé au fond des filets par Gross, mais le drapeau s’était levé (45e+2).

Haraldsson maintient l’espoir lillois

Le LOSC se devait de réagir au retour des vestiaires. Jonathan David et Haraldsson réussissaient des miracles pour combiner à deux dans le trafic à l’entrée de la surface. David tentait sa chance, contré par Svensson, puis Mbappé voulait glisser un centre qui a filé en sortie de but (54e). Lille parvenait enfin à trouver de la verticalité dans l’axe. Haraldsson lançait David devant lui qui tentait de déborder Schlotterbeck et tombait dans la surface (56e). Mais contre toute attente, Lille relançait son 8e de finale grâce à son attaquant islandais. D’un bon contrôle orienté, André s’ouvrait l’axe et trouvait David devant lui, qui servait parfaitement Haraldsson dans la surface. En déséquilibre, il taclait pour tromper Kobel (68e, 1-1). Dortmund voulait répondre immédiatement. Brandt était lancé en profondeur et centrait devant le but. Le ballon était mal dégagé, Adeyemi glissait et ne pouvait en profiter (69e).

Tout de suite servi en profondeur pour jouer le contre, Fernandez-Pardo prenait d’abord le dessus sur Schlotterbeck mais conduisait mal son ballon, laissant le défenseur repasser devant et permettre à Kobel de mettre les mains dessus (74e). André Gomes faisait ensuite parler sa vision de jeu et lançait Haraldsson côté droit, qui taclait pour centrer. Il devait obtenir un corner, mais ce fut encore une sortie de but signalée par M.Sanchez (79e). Le BVB a tout tenté pour reprendre les devants. Meunier se chargeait de cette touche haute côté droit. Il touchait André qui se créait encore l’espace d’un beau contrôle orienté, puis centrait pour David qui ne cadrait pas sa tête décroisée (89e). Après ce résultat, les deux équipes se donnent rendez-vous dans une semaine pour le retour au stade Pierre-Mauroy.