OM : la concurrence des pistons bat son plein

La suite après cette publicité

Le poste de piston est bien doublé à l’Olympique de Marseille avec Sead Kolasinac et Cengiz Ünder. Et pour Igor Tudor, c’est deux-là ont bien réussi à palier les absences de Jonathan Clauss et de Nuno Tavares.

«Concernant Clauss, il n’est pas encore prêt à jouer. On a pu voir avec Kolasinac et Ünder, ils ont fait deux pas en avant sur la compréhension de notre jeu. Jo (Clauss) et Nuno (Tavares) étaient fondamentaux dans la première saison, mais même sans eux, on progresse. Ça permet d’amener de la concurrence. Quand un joueur joue bien, pour prendre sa place, il faut donner encore plus. C’est très positif», a-t-il confié.

À lire

Le communiqué cinglant de l’OM sur la lourde sanction infligée à Éric Bailly