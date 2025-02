Équipe de France : Cherki, Doué, Lucas Hernandez…la mise au point brutale de Didier Deschamps

À un mois de la prochaine liste de Didier Deschamps pour défier la Croatie en 1/4 de finale de Ligue des Nations, on peut déjà se prêter au jeu des pronostics. Qui seront les nouveaux visages des Bleus, s’il y en a ? Ces derniers mois, le sélectionneur tricolore avait souvent répété son désir de “réoxygéner” son groupe, et à ce titre, Michael Olise, Manu Koné ou encore Lucas Chevalier, pour ne citer qu’eux, avaient étrenné leurs galons d’internationaux.

Aujourd’hui, plusieurs joueurs continuent de pointer le bout de leur nez. On peut naturellement penser à l’international espoir Rayan Cherki, qui semble enfin passer un cap à l’OL, mais aussi à Maghnes Akliouche, certes moins inspiré ces dernières semaines mais auteur d’une première partie de saison de très bonne facture à Monaco, ou même à Désiré Doué, en pleine émergence au PSG. Dans un entretien accordé simultanément à plusieurs médias nationaux, Didier Deschamps n’a pas pu éviter ces questions. Il a d’abord évoqué l’individuel, avec le cas Désiré Doué, avant de passer au général.

Il n’ouvre pas spécialement la porte

«Si mon désir de réoxygénation peut profiter à Désiré Doué ? C’est un très jeune joueur, qui a connu un gros transfert, qui est arrivé sur la pointe des pieds. Ses débuts n’ont pas été évidents car il jouait moins, rappelle DD. En ayant plus de temps de jeu, je pense qu’il a beaucoup progressé. Il a un jeu plus diversifié, il a cette capacité à pouvoir éliminer, à jouer des deux côtés, il peut également évoluer au milieu. Il est censé faire partie de l’Euro cet été avec les Espoirs. On le suit, bien évidemment. Si ça joue qu’il soit performant en Ligue des Champions ? C’est le plus important. La L1, c’est une chose. La Ligue des champions, une compétition de niveau international, c’en est une autre. Potentiellement, il fait des choses qui peuvent le rapprocher des Bleus. Il est en progression constante», a d’abord exprimé Deschamps. Relancé sur la possibilité de voir Doué, Akliouche, Cherki et même Tolisso être appelés en Bleus, DD n’a pas vraiment manifesté un enthousiasme débordant.

«Je vous voyais venir. Et avec qui sont-ils en concurrence ces joueurs-là ? Il y a déjà des joueurs à ces postes-là. Pour (Christopher) Nkunku, c’est plus compliqué en ce moment avec Chelsea, oui, alors qu’avec nous il est intéressant. Mais Michael Olise a montré des choses et continue à faire de très belles choses au Bayern. Et Ousmane et Kylian reviennent.» Enfin, le sélectionneur tricolore a été invité à évoquer le cas Lucas Hernandez, l’un de ses cadres historiques, qui retrouve aujourd’hui des couleurs avec le PSG. «Je connais son tempérament de guerrier et ça me fait énormément plaisir qu’il revienne après avoir surmonté deux grosses blessures. C’est un combattant. Cela demande du temps car il a un temps de jeu encore limité. On ne se remet pas si facilement d’une telle blessure, même s’il a toutes les capacités mentales pour. Je ne dis pas non, je ne dis pas oui (…) Compte tenu de son vécu, je comprends qu’il ait envie. Mais il y a des étapes à franchir, bien évidemment.» Le message est passé : il faudra faire preuve de caractère.