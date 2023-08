JT Foot Mercato : la Juventus passe aux choses sérieuses

La Juventus veut retrouver les sommets

La Vieille Dame est active sur le marché des transferts et elle apprécie notamment un gardien du Paris Saint-Germain. C’est une information de Sportitalia qui explique que la direction de la Juventus mène une enquête pour comprendre la situation actuelle de Donnarumma. Bien qu’un transfert semble peu probable, les Bianconeri pourraient tenter le coup si Szczesny venait à partir par exemple, ou si Paris ouvrait la porte à un départ. Selon les toutes dernières indiscrétions de Sky Italia, les négociations entre Chelsea et la Juve avanceraient bien concernant Romelu Lukaku. Les Blues seraient même ouverts à inclure Vlahovic dans la transaction. Cependant, pour l’instant, les Bianconeri demanderaient plus que les 35 M€ qu’est prêt à lui offrir le club londonien. Mais c’est au milieu de terrain que la Juve cherche le plus à se renforcer. Difficile de faire confiance à Paul Pogba pour le prochain exercice. Les dirigeants cherchent donc des possibles renforts et pensent notamment à Franck Kessié ! Le Barça est vendeur, mais le joueur semble préféré la Premier League. Toujours au milieu, Teun Koopmeiners est dans le viseur des Turinois, mais la concurrence est très rude sur ce dossier et l’Atalanta en demande au moins 45 M€. C’est pourquoi la Juve garde d’autres pistes en tête pour Lazar Samardžić. Selon nos informations, l’AC Milan est toujours sur le dossier alors que l’Inter et Naples réfléchissent à s’aligner sur le montant demandé par l’Udinese. Enfin, la Juve s’intéresserait aussi au jeune Habib Diarra, de Stasbourg ! Son prix est fixé à 20 M€ par le club alsacien.

L’OM poursuit son mercato XXL

Un mercato niveau Ligue des Champions pour l’Olympique de Marseille jusqu’à présent. En attendant l’arrivée imminente d’Ilimane Ndiaye, Marseille continue à explorer des pistes sur le mercato et un nouveau nom qui a fait son apparition… D’après La Gazzetta dello Sport, l’OM est très intéressé par Charles De Ketelaere. Les dirigeants phocéens y verraient une belle opportunité, d’autant que l’AC Milan souhaite s’en séparer. Un an à peine après son arrivée. Les Rossoneri ont d’ailleurs déjà fixé son prix à environ 28 M€. Une somme élevée pour les Marseillais. Lens, également intéressé, aurait proposé un prêt, mais le club lombard a fait savoir qu’il n’était pas tenté par cette solution… Outre les 2e et 3e de Ligue 1, Aston Villa est également chaud sur ce dossier, en compagnie du PSV Eindhoven. Bref, c’est loin d’être gagné pour l’OM.

Les officiels du jour

C’est officiel Fabinho a quitté Liverpool pour rejoindre Al-Ittihad ! Le Brésilien rejoint ainsi Kanté, Jota et Benzema dans le club saoudien, avec lequel il est lié jusqu’en 2026. Le FC Nantes a officialisé l’arrivée des deux nouvelles recrues. D’abord Lamine Diack, hier soir, qui est arrivé en prêt payant de 500 000 €, assorti d’une option d’achat de 2 M€. Et ensuite, Ronael Pierre-Gabriel a quitté Mayence pour signer avec les Canaris pour les trois prochaines saisons ! En Italie, Morten Thorsby quitte l’Union Berlin et revient en Serie A. Le milieu norvégien arrive au Genoa sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat soumise à des conditions. Iliman Ndiaye est officiellement un joueur de l’Olympique de Marseille ! Il quitte donc Sheffield United pour le club phocéen, avec qui il s’est engagé pour les 5 prochaines saisons.