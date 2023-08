Mercato OM : les croustillantes coulisses de l’opération Iliman Ndiaye

La suite après cette publicité

Droit dans le cœur. Dimanche soir, Iliman Ndiaye (23 ans) a reçu une belle vague d’amour dès qu’il a posé un pied à Marseille. Les supporters de l’OM l’ont accueilli chaleureusement, lui qui a entonné un "Aux armes" avec eux. Il faut dire que le jeune homme est un grand, très grand amoureux du club phocéen. Un club qu’il a d’ailleurs connu une première fois en 2011 à l’âge de 12 ans. Intégré au centre de formation, le natif de Rouen n’y est resté qu’une seule année. En effet, il avait suivi sa famille partit s’installer au Sénégal.

Mais Iliman Ndiaye n’a jamais oublié les pensionnaires de l’Orange Vélodrome. Il a continué à tracer sa route, en passant par le Dakar Sacré Coeur, Boreham Wood et Sheffield United. Là-bas, il a réalisé de belles performances qui ont attiré l’attention des dirigeants marseillais cette saison. Il a été suivi toute l’année et supervisé. Mais ils ont réellement fait le premier pas autour de la demi-finale de la FA Cup face à Manchester City le 22 avril dernier (défaite 3-0) selon nos informations. Présent sur le terrain 90 minutes, le joueur né en 2000 a séduit. Ses sorties médiatiques dans So Foot et L’Equipe ont également plu à l’OM.

Ses sorties sur le terrain et dans la presse qui ont été appréciées

Le Sénégalais n’a cessé de déclarer sa flamme à Marseille à chacune de ses prises de paroles. Tout cela a vraiment été apprécié par la direction olympienne, tombée sous le charme du footballeur et de l’homme. Pablo Longoria et ses équipes ont donc tout tenté pour le convaincre de signer à l’OM et de réaliser son rêve de gosse. Leurs mots ont touché en plein cœur le joueur, qui a plus ou moins trouvé un accord avec Marseille au début de l’été. Nous vous en avions parlé d’ailleurs sur notre site, en vous précisant qu’en cas de signature il parapherait un bail de 5 ans.

Le plus dur restait à faire pour les Marseillais : convaincre Sheffield United. Les Anglais n’ont pas lâché le morceau et ont contre-attaqué en proposant à Ndiaye de bâtir une grosse équipe autour de lui en Premier League. Le joueur, attaché à son club, a pris tout cela en note. Il a réfléchi, d’autant que ses proches et son épouse qui venait d’accoucher (elle est Anglaise, ndlr) se sentaient bien à Sheffield. Pour toutes ces raisons, il a cogité et s’est dit que ce n’était peut-être pas une mauvaise idée de rester un an de plus, en prolongeant ou non son contrat, et de faire une année en Premier League.

Le trio Longoria-Ribalta-Marcelino a mouillé le maillot

Mais l’OM ne l’entendait pas de cette oreille. Pablo Longoria, Javier Ribalta et Marcelino ont avancé main dans la main sur ce dossier. Il n’ont pas voulu lâcher, convaincus que Ndiaye serait la recrue idéale. Ils sont parvenus à le persuader en lui offrant de belles perspectives sportives, notamment celle de l’associer à Pierre-Emerick Aubameyang. Marcelino, qui a mouillé le maillot, lui a aussi dit qu’il veut le faire progresser et qu’il apprécie son profil et ses qualités. Un discours qui a fait mouche. Iliman Ndiaye attendait donc que les deux clubs s’entendent.

Après de nombreux échanges, l’OM a réussi à convaincre Sheffield United. Les Anglais ont fait preuve d’intelligence puisqu’ils étaient au courant que Ndiaye rêvait de jouer pour Marseille. Ils ne l’ont pas bloqué, d’autant qu’il a toujours été correct et bienveillant avec le club. C’est ainsi qu’un accord a été trouvé pour un transfert d’environ 18 millions d’euros nous a-t-on fait savoir. Iliman Ndiaye va donc pouvoir vivre son rêve, un peu plus de dix ans après son premier passage à Marseille. Une ville où il a déjà conquis le cœur des fans.