Ligue 1 : au bout du suspense, l'Olympique Lyonnais arrache le nul à Reims

En ouverture de la 29ème journée de Ligue 1, le Stade de Reims accueillait l'Olympique Lyonnais à Auguste Delaune. Victorieux du FC Nantes (2-1) le 3 mars dernier, les hommes de David Guion pouvaient se rapprocher de la première partie de tableau en cas de succès ce soir face à l'OL. Côté rhodanien, la victoire obtenue face au Stade Rennais (1-0) a permis aux hommes de Rudi Garcia de prendre leurs distances sur l'AS Monaco, quatrième au classement. Les Gones débarquaient donc à Reims avec la possibilité de rejoindre le LOSC en tête de la Ligue 1. Pour cette affiche de 21 heures, David Guion optait pour un 4-3-3 avec le trio Cafaro-Dia-Mbuku en attaque. Garcia alignait également un 4-3-3 avec la titularisation notamment de Cherki en pointe.

Après une entame plutôt indécise, l'OL se procurait la première occasion du match juste avant le quart d'heure de jeu. Aux abords de la surface, De Sciglio décochait une belle frappe bien repoussée par Rajkovic (14e). En grosse difficulté dans le jeu, les Rémois peinaient à s'approcher des buts gardés par Lopes dans le premier quart d'heure. Il fallait attendre la vingtième minute de jeu pour entrevoir la première opportunité champenoise sur une frappe de Boulaye Dia bien repoussée par Lopes.

Tino Kadewere sauve l'OL

Beaucoup plus entreprenant depuis cette tentative de Dia, le Stade de Reims se trouvait récompensé et ouvrait le score après la demi-heure de jeu. Sur la droite, Foket distillait un excellent centre pour Cafaro au point de penalty dont la magnifique volée ne laissait aucune chance à Lopes (1-0, 34e). Malmenés, les hommes de Rudi Garcia ne parvenaient pas à percer le coffre fort rémois avant la pause. Au retour des vestiaires, l'entraîneur lyonnais tentait d'insuffler une nouvelle dynamique avec les entrées de Caqueret, Cornet et Kadewere (46e). Des changements qui rendaient l'OL plus tranchant. Paqueta puis Toko Ekambi sollicitaient Rajkovic très vigilant (50e, 51e).

Les hommes de David Guion procédaient en contres et Munetsi, après une belle chevauchée, butait sur Lopes (57e). Par la suite, les Gones accentuaient leur pression sur les buts de Rajkovic et Paqueta pensait obtenir un penalty suite à un accrochage avec Foket dans la surface mais l'arbitre ne bronchait pas (66e). Dos au mur, l'Olympique Lyonnais jetait toutes ses forces dans la bataille et Depay voyait le cadre se dérober sur sa frappe (70e). Le Stade de Reims ne voyait plus le jour et Rajkovic sauvait les siens en détournant une frappe de Cornet (83e). Dans les dernières minutes du match, Depay, bien servi par Kadewere, tentait une frappe enveloppée qui filait juste à côté (88e). Fort logiquement, l'OL égalisait dans le temps additionnel. Sur la gauche, Depay distillait un bon centre pour Kadewere dont la tête surprenait Rajkovic (1-1, 90+2). Avec ce neuvième match nul de la saison, l'Olympique Lyonnais revenait à hauteur du PSG au classement.

Retrouvez le film du match sur notre live commenté.